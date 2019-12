Sí usted necesita comprar directamente con sus Petros en un comercio donde acepten la moneda virtual y el sitio no dispone del punto de venta del Banco de Venezuela Biopago, entonces siga esta sencilla guía ..

Antes que todo:

Usted debe tener sus datos de acceso a la PetroApp a mano.

Debe tener un smartphone,tableta o celular con el que pueda acceder a internet para usar la PetroApp al pagar.

El comercio debe estar afiliado al sistema del Petro para poder recibir el pago.

Son pocos pasos, veamos..

1. Verifique el monto total a cancelar en petros una vez en la caja de pago.

2. Ingrese desde un dispositivo inteligente a la plataforma www.petro.gob.ve y desde ahí a la Petro App.

3. Una vez en la plataforma, seleccione la opción transfiere/enviar petros a otros usuarios e introduzca el monto total a cancelar en petros.

4. Luego seleccione la opción de escaneo del código QR que aparece en la pantalla y capture el código del establecimiento.

5. Si tiene problemas con la cámara de su dispositivo, puede realizar la transacción ingresando el correo electrónico del comercio filiado a la aplicación.

6. Describa su compra y seleccione transferir.

7. Confirme si desea realizar la transacción.

8. Finalmente, muestre el comprobante que saldrá en la pantalla de su dispositivo al cajero o cajera del comercio.

Guía Paso a Paso para pagar con Petros en los comercios afiliados was last modified: by

En : Trámites