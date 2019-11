VIDEO: Maduro afirmó que el «Medio Petro de Aguinaldo» llegará en Diciembre para pensionados y empleados públicos

CARACAS.- El miercoles 20 de Noviembre Nicolás Maduro reiteró que los pensionados y empleados públicos recibirán en diciembre Medio Petro por concepto de aguinaldos.

“Voy a darle en diciembre mediopetro a todos los pensionados y trabajadores de la administración pública. Voy ensayando el funcionamiento, la llegada del ‘mediopetro’, la usabilidad y la compra para ensayar otras cosas que tengo ya sobre el portafolio”, dijo Maduro.

Para el día de hoy 21/11/19, Un Petro tiene el valor de 1911140.12 , por lo que medio petro sería 955.570,06 (Fuente: https://www.petro.gob.ve/calculadora.html)

Este jueves 21 de noviembre los beneficiarios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales recibirán el pago equivalente a 2 meses de aguinaldo, más el monto correspondiente a diciembre, lo cual totaliza 450.000 bolívares.

Sin embargo, si lo anunciado para los pensionados es una bonificación independiente, o si los dos meses de aguinaldo que se cancelarán este jueves forman parte de ese bono.

#EnVideo 📹 | Presidente @NicolasMaduro reitera que en diciembre entregará medio petro a pensionadas, pensionados y trabajadores públicos#BoliviaEnBatallaYVictoria #PetroProtegeAlPueblo pic.twitter.com/9dGSg2o0kr — Carnet de la Patria (@CarnetDLaPatria) November 20, 2019

