Nuevo estudio revela cuanto tiempo puede sobrevivir el COVID-19 en diversas superficies

Nuevo estudio revela cuanto tiempo puede sobrevivir el COVID-19 en superficies.

Si bien hasta ahora se ha contemplado que el covid-19 se trasmite vía aérea a través de las gotículas exaladas por las personas que tienen una carga viral activa, y se realizado estudios sobre la permanencia del virus en superficies inanimadas cómo el acero inoxidable y plástico.

Hasta ahora se había podido comprobar que el coronavirus covid-19 permanecía varias horas en algunas superficies, hasta nueve días. El más reciente estudio sobre este tema revela que pueden ser hasta 28 días.

¿Cómo se realizaron las pruebas?

El grupo que realizó este nuevo estudio fue la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO, por sus siglas en inglés), en Australia.

ASTM E2197, un método de prueba cuantitativo estándar de portador de disco para determinar las actividades bactericidas, virucidas, fungicidas, micobactericidas y esporicidas de productos químicos.

Se utilizaron superficies cómo: Acero inoxidable, Papel Moneda, Plástico, Vidrio.

Todos los experimentos se llevaron a cabo en la oscuridad, para anular cualquier efecto de la luz ultravioleta. Las superficies inoculadas se incubaron a 20 ° C, 30 ° C y 40 ° C y se tomaron muestras en varios momentos.

Los Resultados sobre el experimento de permanencia del Covi-19 en diferentes superficies

Se determinó que el virus viable se aisló durante hasta 28 días a 20 °C en superficies comunes como vidrio, acero inoxidable y billetes de papel y plástico, pero a 40 °C el virus murió a las 24 horas.

Puede leer el estudio completo en: El efecto de la temperatura sobre la persistencia del SARS-CoV-2 en superficies comunes

Es importante tomar en cuenta que las pruebas se realizaron sin rociar ningún agente químico sobre el virus ni tampoco la luz solar, por lo que se dejó que el virus permaneciera tal cual cómo podría estar en cualquier parte en las condiciones descritas en el estudio.

