¿Qué es y de donde proviene el Coronavirus Chino nCoV?

Aunque la Organización mundial de la salud, OMS no ha declarado hasta ahora la emergencia sanitaria internacional, los científicos se han puesto a trabajar en la búsqueda del origen del Coronavirus nCoV Chino.

¿Qué es un coronavirus?

El coronavirus de Wuhan, también llamado nuevo coronavirus (2019-nCoV), o coronavirus del mercado de mariscos de Wuhan (en chino 2019新型冠狀病毒 ó 又名武汉冠状病毒), es un virus que pertenece a la familia de los coronavirus ARN monocatenario positivo. Puede provocar enfermedad respiratoria aguda y neumonía grave en humanos. Fue detectado por primera vez en diciembre de 2019. Su secuencia genética se ha aislado a partir de una muestra obtenida de un paciente afectado por neumonía en la ciudad de Wuhan (China).3​4​5​6​7​8​ No se conoce el mecanismo exacto de transmisión, pero se cree que puede producirse el contagio de una persona a otra mediante las gotas de saliva expulsadas a través de la tos y el estornudo. Actualmente no hay ningún tratamiento específico aprobado oficialmente, pero los antivirales existentes pueden ser utilizados

¿Cómo se contagia de humano a humano?

El contagio puede suceder al darle la mano a una persona que ha estado expuesta y la misma se toca la cara por sentirse mal, de allí pasa el virus de mano en mano, además las secreciones de las personas al estornudar.

Se recomienda que en las zonas donde ya se conocen casos, no visitar sitios donde se reunan gran cantidad de personas.

¿Donde se originó el coronavirus nCoV?

El predecesor a este coronavirus es el SARS el altamente síndrome respiratorio agudo grave (SRAG), también conocido por sus siglas en inglés SARS (severe acute respiratory syndrome), es una neumonía atípica que apareció por primera vez en noviembre de 2002 en la provincia de Cantón, China.

Ambos, comparten muchas de sus características, en el caso del SARS su origen fue en animales salvajes que eran comercializados en los mercados chinos de forma ilegal, posiblemente y hay gran sospecha sobre ello, el origen sea el murciélago o la civeta, y tal vez ambos, estos animales se venden en estos mercados.

Medidas preventivas

Las medidas preventivas recomendadas por la OMS son las siguientes:

Evitar en lo posible el contacto directo con personas que presenten infecciones respiratorias agudas en áreas en las que circule el virus.

Lavarse las manos con frecuencia, sobre todo tras el contacto con una persona enferma o su entorno.

Evitar el contacto con animales salvajes que pudieran actuar como transmisores.

Solicitar atención médica en caso de viajar a regiones en las que exista el virus y presentar signos de infección respiratoria aguda.

Las personas con infección respiratoria aguda de áreas potencialmente afectadas deben cubrirse la boca y nariz al estornudar o toser, lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto directo con otras personas.

