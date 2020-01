La OMS podría declarar en cualquier momento la emergencia sanitaria mundial por el coronavirus nCoV Chino

En una situación que muchos expertos ya habrían avizorado y hasta nostradamus lo predijo hace siglos, el nuevo virus chino es altamente mutante y peligroso, se contagia de humano a humano, y aun no se conoce la R0 o número que identifica cuantos humanos puede contagiar un infectado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado este miércoles que podría declarar la emergencia sanitaria internacional por el brote del nuevo coronavirus que se originó el mes pasado en Wuhan (Hubei, China) y que ya se ha cobrado la vida de 17 personas, según se desprende de un comunicado emitido o en su página web.

Texto del Comunicado, traducido del idioma original inglés.

Buenas tardes a todos en la sala y a todos en línea. Lamento mucho que hayamos llegado tan tarde. Gracias a todos por su paciencia. Como saben, esta es una situación compleja y en evolución. Me gustaría agradecer al Dr. Houssin por su liderazgo en el Comité de Emergencia, a todos los miembros del comité, a los asesores y a quienes hicieron presentaciones hoy. Me impresionaron mucho los detalles y la profundidad de la presentación de China. También aprecio la cooperación del Ministro de Salud de China, con quien he hablado directamente durante los últimos días y semanas. Su liderazgo y la intervención del presidente Xi y el primer ministro Li han sido invaluables, y todas las medidas que han tomado para responder al brote. Hubo una excelente discusión durante el comité hoy, pero también estaba claro que para continuar, necesitamos más información. Por esa razón, he decidido pedirle al Comité de Emergencia que se reúna nuevamente mañana para continuar su discusión, y el Presidente, Dr. Houssin, estuvo de acuerdo con esa solicitud. La decisión sobre si declarar o no una emergencia de salud pública de interés internacional es una que me tomo muy en serio, y solo estoy dispuesto a tomar con la debida consideración de todas las pruebas. Nuestro equipo en China trabaja con expertos y funcionarios locales para investigar el brote. Tendremos mucho más que decir mañana. Muchas gracias y estaremos encantados de responder cualquier pregunta que tenga. Antes de eso, me gustaría entregar al presidente del Comité de Emergencia, Dr. Houssin, para decir algunas palabras sobre las deliberaciones del comité.

La OMS podría declarar en cualquier momento la emergencia sanitaria mundial por el coronavirus nCoV Chino was last modified: by

En : Noticias de Estados Unidos