Reporte 19/05/23 7.30AM ¿De cuanto y cuando será el pago de la pensión del IVSS y el Bono de Guerra de Junio 2023?

¿Cuál es el monto del salario mínimo o Ingreso mínimo vital de referencia para el pago de la pensión del IVSS,de acuerdo al decreto 4.805 y la Gaceta Oficial Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.746?

Bs. 130

¿Cuál es el monto del Bono de Guerra de acuerdo al decreto 4.805 y la Gaceta Oficial Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.746?

Bs. 500

¿Existe otro monto a cobrar por los pensionados del IVSS y Amor Mayor por algún concepto?

No, solo recibirán Salario mínimo vigente + Bono de Guerra. (amor mayor ya cobró la pensión de Junio 2023)

¿Se pueden cobrar dos bonos de guerra por pensión y por jubilación?

No, es un solo bono por persona

¿Cuando será el pago?

COMO PUBLICAMOS EN REPORTES PREVIOS,EL PAGO DE LA PENSIÓN ES HOY VIERNES 19

Se espera que para el final de esta semana, el Viernes 19 se pague la pensión del IVSS teniendo en cuenta que el día de pago de referencia son los días 21, pero este mes el día 21 cae Domingo, y el día siguiente Lunes 22 es feriado bancario (Puede consultar aquí el Calendario de Dias Feriados Bancarios 2023 de Venezuela), por lo que el día 19 de Mayo sería el día de pago de la pensión y el día comienzo de deposito del bono de guerra que es progresivo.

¿Cuanto se cobrara por pensión del IVSS y amor mayor + Bono de Guerra?

Bs. 130 salario mínimo + Bs. 500 de bono de guerra , total a cobrar Bs. 630.

Es importante tener en cuenta que para el momento de la publicación de la gaceta oficial estos son los montos equivalente a la tasa oficial del del BCV, el ente pagador de acuerdo al decreto realizará el ajuste una vez al mes.

En el caso de Amor Mayor ya la pensión del mes actual fue depositada y cobrarán solo el Bono de Guerra.

