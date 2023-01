Cronograma Pago de Pensiones del IVSS para 2023

Cronograma Pago Oficial de Pensiones, Bonos, Retroactivos y Aguinaldos del IVSS para 2023

ATENCIÓN: PRÓXIMA PENSIÓN A PAGARSE, FEBRERO 2023

(FEBRERO QUE SE PAGA EN ENERO), POR FAVOR LEER LA TABLA.

Actualizamos el cronograma todos los días!

CARACAS, VENEZUELA.- Cómo todos los años, traemos el Cronograma ORIGINAL de pago de pensiones del Seguro Social IVSS para 2023, hacemos un esfuerzo diario para llevarles la información al respecto de los días de pago de pensión y bonos del gobierno a través del Carnet de la Patria y otros programas sociales en Venezuela.

Actualización 02/01/2022 7.38 pm Faltan 18 días para el pago de la pensión del mes en curso, por el monto de Bs. 130 En breve comenzaremos las actualizaciones.

