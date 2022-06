Costo de Pasaporte, Prórroga y otros Trámites del SAIME, Actualizado diariamente.

Trámite Costo en Bs. Costo en $ Emisión de pasaporte 10 años 1.113,77 216,10 Emisión de Prórroga de Pasaporte 556,88 108,05 Emisión de pasaporte 5 años 835,33 162,08 Emisión de pasaporte 3 años 556,88 108,05 Desvío Consultar 309,38 60,03 Certificación de Datos 154,69 30,01 Certificación de pasaporte 154,69 30,01 Datos filiatorios de Venezolanos 77,35 15,01 Datos filiatorios de Extranjeros 154,69 30,01

El SAIME hace ajuste de tarifas prácticamente cada semana desde que se adoptó El Petro cómo unidad de cuenta al menos para los trámites públicos, mientras que para compras mediante la PetroApp es una moneda virtual, las tarifas actualizadas para el costo de pasaporte y prórroga venezolanos estarán publicadas aquí, las mantendremos actualizadas continuamente.Notas:CONSULTE EL PRECIO DEL DOLAR AQUÍ Y EL PRECIO DEL PETRO AQUÍ.

Esta información solo se coloca a modo de referencia la información final de cuanto debe pagar la tiene el SAIME en sus sistemas de procesamiento de documentos, tratamos que sea a más actual posible.

El Pasaporte Venezolano

El pasaporte venezolano es un documento público, personal, individual e intransferible, expedido por los órganos competentes de la Administración General del Estado, que acredita, fuera de Venezuela, la identidad y nacionalidad de los ciudadanos venezolanos.

Los pasaportes biométricos han sido expedidos desde el mes de julio de 2007; este sistema biométrico es un documento de identidad que además del uso de papel de seguridad, contiene una lámina de policarbonato con un circuito electrónico incrustado en ella, y que usa la biometría para autentificar la ciudadanía de los viajeros. La incorporación de un minúsculo chip RFID en el documento permite tanto almacenar información adicional como duplicar la que se encuentra impresa en la página que contiene los datos del titular del pasaporte, permitiendo -a través de Infraestructura de clave pública- la certificación de la veracidad de los datos contenidos en él, haciendo virtualmente imposible forjar identidades falsas. Los pasaportes venezolanos actuales muestran el símbolo de biométrico en la parte inferior de su cubierta, en donde también se muestra el nombre Mercosur y debajo de este el de República Bolivariana de Venezuela en la parte superior. El pasaporte biométrico contiene 34 páginas, la información del portador está escrita en formato digital sobre una tarjeta plástica. Esta tarjeta también incluye en su parte inferior una zona para ser utilizada en máquinas de lectura automática. La foto del portador se encuentra en el lado izquierdo.



