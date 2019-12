Cotización del Valor del PETRO para Hoy

El valor oficial del PETRO para hoy es de: 2665392.73 equivalente a $ 59.75 dólares americanos o 53.90 Euros.

¿Qué es el Petro?

El petro (símbolo: ₽; código: PTR)1​ es un token (en) venezolano preminado basado en la tecnología de la cadena de bloques de acuerdo al gobierno de Venezuela está respaldado por las reservas de varios recursos naturales de Venezuela como petróleo, oro, diamantes y gas. Hasta el momento, cada petro estaría respaldado por un barril de petróleo de la cesta de crudo venezolano. El valor oficial del PETRO está dado por el costo del barril del petróleo para la fecha dada y confirmado por la superintendencia de criptoactivos.

¿Donde se puede usar el Petro?

De acuerdo al gobierno de Venezuela, los trámites públicos en registros y notarias deben ser pagados en PETROS, igualmente los trámites de Emisión de Pasaporte y Prórrogas de Pasaportes en el SAIME deben ser pagados en Petros.

En el mercado comercial privado algunas tiendas o cadenas de tiendas han comenzado a recibir Petros cómo forma de pago.

