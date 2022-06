Científicos advierten que la Viruela del Mono está mutando 12 veces más rápido de lo normal

Lisboa ,Portugal.- Un nuevo estudio realizado en Instituto Nacional de Salud, en Lisboa capital de Portugal, revela que existen actualmente 50 diferencias en el genotipo de la viruela del mono.

Es importante tener en cuenta que la Viruela del Mono es un virus de ADN completo y no un simple virus de ARN cómo el adenovirus del COVID-19, esta diferencia hace que la viruela del mono sea más «inteligente» que el coronavirus que ha matado ya casi a 7 millones de personas en todo el mundo desde que se dio a conocer a principios de 2020.

Mutación acelerada..

Los informes, detallan que, al reconstruir la información genética, de 15 muestras virales de viruela del mono, se descubrió que la tasa de mutación real era de 6 a 12 veces mayor de lo que esperaban los especialistas.

«Teniendo en cuenta que la viruela del mono de 2022 es probablemente un descendiente del brote de Nigeria de 2017, uno esperaría no más de cinco a diez mutaciones adicionales en lugar de las 50 mutaciones observadas”, dijo Joao Paulo Gomes, coautor del estudio.

Gomes, quien además es jefe de la Unidad de Genómica y Bioinformática del Instituto Nacional de Salud de Portugal, informó que ahora se espera que los grupos especializados realicen experimentos de laboratorios, para entender si este virus ha aumentado su transmisibilidad.

Los autores del estudio, indican que es probable que los viajes internacionales, parecen haber promovido una mayor escalada del virus.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), de Estados Unidos, reportan casi 5 mil infecciones de viruela del simio, en lo que va del 2022.

Pero de acuerdo a la OMS son alrededor de 4000 casos existente en 52 países.