Venus Medina, María Pérez, César Mijares, Edgar González, Eduardo Salazar, Jhonny Velásquez, Jorge Delgado, Alfredo Chirinos, Ángel Sánchez, Ever Meneses, Miguel Mora, y Darwin Herde, funcionarios de la Policía Municipal de Chacao, quedaron en libertad este sábado con medida cautelar de régimen de presentación cada 30 días.

Los funcionarios Fred Mavares y Reggie Andrade, seguirán privados de libertad, aunque sus compañeros esperan que sean excarcelados en los próximos días.

