Desde el próximo 30 de abril la aerolínea estatal Conviasa realizará vuelos todos los lunes y jueves desde el aeropuerto nacional de Tucupita Capitán de Navío Antonio Díaz, ubicado en el estado Delta Amacuro.

Este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que las actividades del aeropuerto serian reactivadas y aseguró que “Ahora el pueblo deltano tendrá el servicio garantizado del aeropuerto con pista nueva, una obra del Gobierno Bolivariano, donde se hizo una inversión a petición del gobierno regional para el servicio permanente de la conexión aérea que inicia este 30 de abril”, manifestó en su visita a la entidad.

Durante la reactivación de las operaciones aéreas del aeropuerto, el Jefe de Estado hizo entrega de 9 ambulancias fluviales para prestar servicio médico a las comunidades indígenas y 8 lanchas de pasajeros para los municipios Antonio Díaz, Pedernales y Casacoima.

Al respecto, el ministro para el Transporte, Carlos Osorio, informó que la inversión en la adquisición de las embarcaciones supera los 218 mil dólares, recursos que incluyen la colocación de motores.

“Estas embarcaciones van activar la industria naval en la región y fueron diseñados en el mismo estado Delta Amacuro para disfrute de nuestro pueblo warao”, apuntó Osorio.

El Mundo

Aeropuerto Nacional de Tucupita reactivará actividades desde el 30 de abril was last modified: by

Loading...

Aeropuerto Nacional de Tucupita reactivará actividades desde el 30 de abril

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):