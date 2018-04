Alergias primaverales y congestión nasal

Con la llegada del buen tiempo no solo disponemos de más horas de sol y temperaturas más altas. Las alergias y la congestión nasal también son características de esta época del año. Muchas personas debido a los alérgenos del aire, no pueden respirar con normalidad. Esto les impide llevar una vida llena de estornudos, lagrimeo y nariz tapada. Por suerte, hay remedios que te pueden ayudar a aliviar todos estos síntomas.

Consejos para aliviar las alergias

Una alergia se produce cuando nuestro sistema inmune detecta como dañinas sustancias presentes en el ambiente que son totalmente inofensivas. Aún, así, nuestro cuerpo reacciona de la misma manera que haría si se tratase de una enfermedad. Estornudos, tos, lagrimeo, congestión nasal, etc.

Los médicos están de acuerdo en que uno de los mejores remedios para combatir todos estos síntomas son los lavados nasales con agua de mar. Rhinomer dispone de varios productos elaborados con agua de mar estéril 100%. Este método ayuda a eliminar la suciedad, así como las partículas alérgicas de la nariz. Por otro lado, se humidifica su interior hidratando de esta manera las cavidades nasales.

¿Alergia o catarro?

En ocasiones, no sabemos diferenciar con precisión si estamos ante una alergia primaveral o ante un posible catarro. Esto es lógico porque ambas afecciones tienen síntomas muy parecidos. Un truco para poder distinguirlos es fijándonos en el tipo de mucosidad que producen.

Si el moqueo es constante, como si fuera agüilla y de color blanquecino estás ante una alergia. En el caso de que el aspecto del moco sea más amarillento y consistente lo más probable es que estés constipado. Otra diferencia entre una alergia y un catarro es el picor de nariz. En las alergias este suele ser un síntoma bastante común que no tiene por qué darse en los resfriados comunes.

