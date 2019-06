Aníbal Sánchez: “A donde nos lleva el Jalón de Orejas dé Pompeo»

A pocos días del encuentro de las partes en conflicto en Noruega; surgen encuentros bilaterales entre foros políticos, como el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto; como el de representantes de Gobiernos que apoyan a Maduro con otro que apoya a Guaido, e incluso se filtra el encuentro entre otros actores políticos venezolanos, con distinta visión sobre la crisis. Pero lo que logra mayor centímetraje es el anuncio del secretario Pompeo y el del representante de los EEUU Abrams, que tienen en mira Osaka (G-20) donde se verán las caras Trump y Putin “para tratar entre otros tema, Venezuela”.

El jalón de orejas, dé Pompeo, fue utilizado para ser parte de su misma crítica, entre los factores que adversan a Maduro; por lo que inmediatamente vino el pellizco de Abrams, de esta manera lo visualiza el Analista Político y Consultor Electoral Aníbal Sánchez Ismayel. “El llamado de atención fue a la falta de estrategia unitaria, que permita el cese o salida” donde la paradoja de cuantos tienen aspiraciones más allá de su número, debe preocupar cómo se agreden entre sí, ante un adversario que sí comprendió “que la súper vivencia, pasa por estar juntos”. En cuanto a cuál es el órgano político nacional con el reconocimiento es la asamblea nacional “lo que debería ser un espejo y crisol de la distintas fuerzas políticas, al menos en la teoría” e incluso dejan entrever que se podrían moldear a la decisión del concierto de naciones, si es por vía electoral la solución, sin bajar la guardia.

La travesía política de Venezuela en escenarios de negociaciones políticas, en los últimos 20 años no ha sido buena, y Noruega pareciera no ser la excepción, sin que esto signifique que está agotado el camino de la Negociación y mucho menos el Electoral. “Tendría que darse bajo otro enfoque, condiciones y representantes” y esto parece que solo sería posible si se resuelven los conflictos de la oposición, no por su liderazgo que según los estudios de opinión lo conserva Guaido, a pesar del desgaste, sino por la ruta, esto no es nuevo por eso el ideólogo del 1 2 3 nunca se adentró en los objetivos específicos.

Los teóricos, del asunto dicen que se inicie por los puntos de coincidencia, y si lo hay entre Gobierno y Oposición, han coincidido en el objetivo electoral, pero no para solventar la crisis, las propuestas apuestan a direcciones distintas; unas Parlamentarias que remueva al único poder opositor con reconocimiento, y otra elección de tipo presidencial que logre el cese de Maduro; quedando en el medio una elección de ámbito Nacional, que renovaría al poder legislativo, y daría sostén al nuevo ejecutivo, explicó Sanchez.-

A partir de esto en el terreno, las partes hacen sus mediciones, ensayos y proyecciones, tanto para el mercado electoral Nacional como para el escenario Internacional, las elecciones deberían lograr dar la gobernabilidad a un grupo que debería afrontar los retos de generar una gestión que permita superar la crisis, pero este plano parece estar de segundo por los momentos es buscar la opción ‘electoral o no’ que termine de derribar al otro. De ahí que no se detienen en el actuar prosigue la persecución en contra de los Diputados por una parte y la solicitud de nuevas sanciones por el otro.-

En los encuentros bilaterales, esto lo han debatido, incluso algunos han dejado su opinión, sobre aceptar ambas elecciones “condicionado, al si es con un nuevo CNE”, partiendo de que el problema lo tiene es Maduro al querer ser candidato con números tan negativos de aprobación, pero no se puede desestimar el tema de desmovilización creado, al satanizar las figuras del CNE, cuando han debido haber puesto el centro en las denuncias de cómo se lleva el proceso electoral.-

Muchos comparten, en estos encuentros que se debe buscar el «cese de la usurpación» precisando que unas elecciones presidenciales son uno de los mecanismos, pero en opinión de Sanchez incurren en los viejos vicios de hablar que sectores se tienen que sentir representados, no pareciera suficiente un proceso, auditado, controlado y supervisado, bajo estándares internacionales. “Incluso el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, advirtió que mientras la oposición no gane unas elecciones, sin mencionar cambio de institución electoral, la revolución por lo menos duraría tres siglos más” porque no quedarnos con el mensaje que interesa, de todo lo que corre.

