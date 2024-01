Chevron y su flujo de divisas, por Isaías A. Márquez Díaz

Chevron y su flujo de divisas

Isaías A. Márquez Díaz

isaimar@gmail.com

Pese a las dificultades que por deficiencias que por servicios públicos ha tenido que sortear la empresa Chevron desde el reinicio de sus operaciones en nuestro territorio, esta petrolera nos genera, según VOA y fuentes fidedignas de unos USD 20 a 30 millones por semana en las mesas de cambio que se gerencian tanto en la banca privada como pública que funciona a escala nacional, luego de que el Departamento del Tesoro de EEUU reconsiderase la licencia a dicha empresa a objeto de reactivar la producción de crudo en la Faja Petrolífera del Orinoco mediante mejoramiento del mismo, su producción desde 2023, pues sus ventas externas ya han superado poco más de unos 148 mil bpd, de cuyos ingresos esta vende una fracción muy significativa al mercado cambiario a objeto de obtener moneda nacional y honrar así, algunas obligaciones en tributos y proyectos, justo en momentos cuando el Estado debe avivar una estrategia a fin de mantener estable el tipo de cambio (SMC), a fin de refrenar la inflación que agobia y deprime a casi todos los estratos de la sociedad venezolana, ya con índices críticos de pobreza.

Simplemente, Chevron debe cubrir sus acuerdos en moneda local, por lo que necesita recursos frescos en Venezuela a objeto de poder incrementar su producción de Merey 16 en los campos donde opera. Y, fue así como los inventarios de crudo permitieron que transfiriera hacia EEUU (Pascagoula) alrededor de unos 2,2 millones de barriles crudo Merey 16.

Asimismo, unos 250 mil barriles de crudo pesado Boscan desde Bajo Grande, con trasegado en Aruba, además del buque “Ice Fighter”, con poco más de unos 230 mil bp, y de un envío inicial equivalente a unos 1,02 millones de barriles del crudo Hamaca.

Pero, a causa de las barreras que aún obstan a Chevron para operar en Venezuela, resalta que no podrá perforar nuevos pozos de crudo, lo que impone un tope a la producción a plazo medio, razón por que algunos de sus fletes operados hasta la fecha, emanan de inventarios que mantenía sus empresas mixtas, no exportados debido a las sanciones Trump 2017.

Por tanto, sería de provecho mutuo para si OFAC revisase las sanciones aún vigentes, de tal forma que dicha empresa amplíe sus operaciones en las áreas asignadas.