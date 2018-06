Banca no laborará el lunes 2Jul por Día de San Pedro y San Pablo

Por Día de San Pedro y San Pablo la banca no laborará el próximo lunes 2 de julio, esto de acuerdo con el calendario de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

El 29 de junio se celebra el Día de San Pedro y San Pablo pero por condiciones del calendario, el feriado se traslada al lunes siguiente, reseñó Finanzas Digital.

A pesar del cierre bancario los usuarios podrán acceder a algunos de los servicios y transacciones que ofrece las instituciones financieras, como es el caso de consultas, retiros, depósitos y pagos, a través de cajeros automáticos, vía telefónica o por Internet.

Algunos bancos ponen a disposición del público los servicios de taquillas externas operativas, principalmente las que se encuentran ubicadas dentro de los centros comerciales.

Los usuarios que requieran más información al respecto deben consultar la página web de su banco para mayor detalles acerca de las oficinas que estarán operativas el lunes de 2 de julio.

