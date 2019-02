El bloqueo en el puente Tienditas de Cúcuta, Colombia, ordenado por Nicolás Maduro para evitar el ingreso de la ayuda humanitaria a este centro de acopio, ocupa las primeras planas de diferentes medios de comunicación del mundo.

El periódico estadounidense The Wall Street Journal, Folha de S. Paulo de Brasil, El Comercio de Perú, El Clarín de Argentina, El País de España, La Vanguardia y otros medios más publicaron esta noticia como parte de la portada.

Dos grandes contenedores azules y uno naranja obstruyen la vía por la que debería llevarse a cabo el ingreso de la ayuda humanitaria al país. El puente que comunica Colombia con Venezuela se encuentra bloqueado desde este martes por las fuerzas militares de Nicolás Maduro.

Bloqueo de puente de Las Tienditas en Cúcuta en boca de todo el planeta was last modified: by

Loading...

Bloqueo de puente de Las Tienditas en Cúcuta en boca de todo el planeta

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):