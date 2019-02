Diputado Omar Ávila: Inflación del 2019 será devastadora

“Que un país petrolero necesite ayuda humanitaria es la prueba más evidente que el socialismo del siglo XXI solo sirvió para dispensar ruina, hambre y destrucción”

Prensa UViVzla. 08.02.19.- El secretario general nacional del partido Unidad Visión Venezuela, diputado Omar Ávila, calificó como negativa y desdichada la fuerza que ha cobrado la ayuda humanitaria como núcleo principal de la crisis política que toca las raíces de las familias venezolana. “La ayuda humanitaria lamentablemente está en el centro del conflicto político venezolano, donde el único afectado sigue siendo nuestro pueblo”.

En ese sentido expresa la preocupación de la militancia que observa como “la gente cree que con la ayuda humanitaria se va a surtir un país que lleva al menos 6 años desasistido, y que en un abrir y cerrar de ojos no nos va a faltar nada”. Hay que aclarar que “dicha ayuda es para atender entre 200 y 300 mil venezolanos, priorizando a los niños que se encuentran en estado de desnutrición y ciudadanos que padecen de enfermedades crónicas” y se hallan recluidos en los distintos centros hospitalarios del país.

Dijo que para muchas familias esta la creencia de que, también, “la ayuda humanitaria va a llegar como los productos del CLAP, cuando la realidad es que van a llegar son raciones nutricionales como alimentos”; por lo que considera necesario e importante la concientización de la población, a través de una campaña informativa urgente para no crear falsas expectativas, e invitó a seguir las cuentas oficiales de los diputados de la Asamblea Nacional y así evitar caer en el juego gubernamental con falsas informaciones”.

El legislador manifestó que: “un país petrolero que necesite ayuda humanitaria es la prueba más evidente que el socialismo del siglo XXI solo sirvió para dispensar ruina, hambre y destrucción.

Asimismo dijo que “llegó la hora de la verdad, vamos a ver si dejarán o no pasar el régimen la ayuda humanitaria. Que por cierto tanto gastar en sistemas de defensa para terminar usando 2 containers y una cisterna”.

Hiperinflación

El diputado en la Asamblea Nacional por el estado Miranda, Omar Ávila, consideró conservadora la cifra de inflación de casi 200% que se registró en Venezuela para el mes de enero e informó que “ya vamos para año y medio en hiperinflación; y “cada día que pasa, cada hora, cada minuto, demuestra con mayor fuerza que el modelo de Nicolás Maduro ha fracasado, y que sin un giro de 180 grados en el modelo económico seguirá el hambre, la miseria y con ello el aumento de la pobreza”.

Ávila hace sus apreciaciones basado en las estimaciones de la Comisión de Finanzas del Parlamento venezolano y en la experiencia diaria que obtiene al recorrer a diario los anaqueles de los abastos, mercados y supermercados para constatar de primera mano y hace seguimiento a los precios de los distintos productos de la cesta básica y alimentaria que expresan los diversos rubros que satisfacen las necesidades de las familias.

Refirió que el modelo gubernamental es tan malo que no hay organismo, ni economista que pueda acertar su proyección y arroja, a su vez datos de sobre una “hiperinflación tan grande que aun sumando las estimaciones de las inflaciones de 7 países de América (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Ecuador) que registran cerca de 37%, nuestra proyección más conservadora de acuerdo al FMI para este año debe de alcanzar los 10 millones, es decir, más de 270 veces más que la de estos 7 países”.

Recordó que ya con la inflación anual que tenemos de 2.688.6705, está más de 72 veces por encima que la proyección que se tiene de estas 7 naciones para este año. Sin lugar a dudas devastadora.

“Invasión”

También salió al paso a tan cacareada denuncia de invasión norteamericana a Venezuela por parte de voceros del gobierno indicando que “invadidos estamos desde hace rato por Cuba, China, Rusia y ahora Turquía”, sin dejar de lado la invasión que “tenemos y que no queremos: la de los explotadores de nuestro pueblo, a través de los bachaqueros en plena vía pública y en las aceras de los mercados; ante los ojos complacientes de las autoridades”.

Finalizó preguntándose “quien será que va a llevar a la Casa Blanca las supuestas firmas que están recogiendo en apoyo a Maduro. Si a todos les revocaron la visa”. Ironizó recomendándoles que vayan verificando las tarifas de DHL a ver si ellos le llevan la encomienda.

