¿Es cierto que está muriendo el sector de los Juegos en Realidad Virtual?

La realidad virtual (también llamada VR por sus siglas en inglés), es una tecnología que prometía con revolucionar el mundo… o al menos eso vendía la ciencia ficción cinematográfica de los años 80 y 90.

Aunque tiene mucho tiempo presente como una tecnología en crecimiento, no está cerca de ser ese mundo digital que vendió a la cultura popular. Especialmente en los videojuegos, un ramo ligado por naturaleza a esta tecnología, la realidad virtual no es tan real como para indispensable en la experiencia ni tampoco revolucionaria.

Muy costosa y complicada

Ese es el principal argumento de los verdaderos amantes de esta tecnología, quienes se atreven a dar un paso al frente para comprar – o al menos probar – los grandes avances de esta tecnología en el campo de los juegos.

Los famosos lentes o visores que transportan a los usuarios hacia la realidad virtual cuestan alrededor de 400 o 500 dólares, eso sin contar la consola en la cual se piensa utilizarlos. Muchos solamente son compatibles con un tipo de tecnología a la vez: Xbox, PS4 o PCs para gamers.

La variedad de gafas de realidad virtual que hay en el mercado no mejora la situación, pues muchos son la misma tecnología de software pero con un hardware diferente. Además, con los lentes no es suficiente y se necesita un tipo de mandos manuales que no siempre son lo más funcional y que no encajan con todos los tipos de juegos.

Puede que hoy estos dispositivos sean capaces de brindar gráficos realistas, pero parece que esta es una tecnología fracasada en esta era debido a las expectativas de interacción e inteligencia artificial que la ciencia ficción nos vendió sobre la realidad virtual. Por eso, aunque los lentes Oculus Rift y los HTC Vive vendan, no alcanzan las cifras esperadas.

VR en los juegos de apuestas

A pesar de todo este panorama, hay un sector del juego en el cual la apuesta por la realidad virtual es casi ciega: los casinos.

La naturaleza de quien va a jugar en el casino no es buscar un entretenimiento con un alto nivel de realismo. De hecho, probablemente ni siquiera su objetivo sea entretenerse, ganar dinero suele ser el objetivo, así que cuando alguien se acerca a las tragamonedas, no lo hace pensando en ver cerezas reales, sino ganarse el bote.

Esto implica que la tecnología en realidad virtual es un añadido interesante, pues de ninguna manera entorpece la experiencia, sino que la enriquece.

Y lo más interesante de todo es que los casinos se están aprovechando de ella tanto en sus espacios físicos, como en los casinos virtuales. Algunos casinos ya están implementando esta tecnología en las tragamonedas y también en la ruleta, mientras que algunos casinos online hacen lo mismo y además agregan una experiencia de poker con realidad virtual para resaltar el realismo que tiene jugar en una mesa en internet pero con otros jugadores de verdad.

Sin embargo, no estamos ni cerca de ver lo mejor de su implementación en el mundo de los deportes, pues es posible que en un futuro no muy lejano los eSports (los deportes con mayor crecimiento en el mundo) se unan con las casas de apuestas y los casinos para brindar a los usuarios una verdadera experiencia de jugar y ser un espectador completamente en digital.

Por eso, puede que para los videojuegos convencionales, el VR esté muriendo, pero en el mundo del casino hay una oportunidad de mercado muy interesante.

