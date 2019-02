Guanipa en Maracaibo: “Tenemos el respaldo internacional”

La ciudad hizo sentir su apoyo a Juan Guaidó. Marchas arrancaron desde los cuatro puntos cardinales de Maracaibo. Elevado de Delicias (sur), Cecilio Acosta (norte), Plaza Indio Mara (oeste) y Plaza la República (este), congregándose en la avenida Delicias con 5 de Julio.

“No tenemos miedo” era consigna que se escuchaba al unisono entre los manifestantes de la oposición. “Quiero volver a ver a mi familia, quiero abrazar a mis hijos y poder ver a mis nietos cara a cara, no es justo que este régimen me los haya arrebatado por sus políticas socialistas”, expresó Johana Velázquez, médico internista.

Como ella, otras madres se hicieron sentir cuando gritaban a toda voz la misma razón por la que marchaban. “Tenemos el respaldo internacional, contamos con un liderazgo joven para la ayuda humanitaria”, expresó el diputado y dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, quien agregó “aquí hay un pueblo que está dispuesto a luchar hasta lograr la libertad de Venezuela”.

El dirigente compartió los principales motivos del por qué la importancia de la movilización. “La única forma de lograr, de que esta dictadura se termine es la presión popular, el apoyo internacional, la actuación de la Asamblea Nacional, la actuación del presidente interino de Venezuela Juan Guaidó. Son factores que se unen en favor de lograr el cambio en el país”.

Por su parte el representante de Frente Amplio Venezuela en el Zulia, Edgar Antúnez, manifestó: “Estamos pidiendo el apoyo, esperando que la comunidad internacional se decida, aquí estamos luchando, el Zulia le dijo hoy al mundo entero nuevamente que el impostor tiene que salir”.

