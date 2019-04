Isaías A. Márquez Díaz: EL ESPACIO AÉREO MALTÉS

EL ESPACIO AÉREO MALTÉS

Ejemplarizante, sobremanera, la decisión del gobierno maltés, cuyo territorio se halla entre Sicilia y T’unez, al impedir y/o denegar el paso de aviones rusos militares que se dirigían hacia Venezuela, razón por la cual EEUU insta a otras naciones, tales como Bélgica, sede del Grupo de Contacto Internacional (GCI) sobre Venezuela, a que sigan el ejemplo de Malta, con miras a evitar el expansionismo del Kremlin a occidente, tal y como lo pretendió la exURSS durante la época de guarra fría (1947-1991) ya que deben imponerse sanciones fuertes que debiliten, progresivamente, al hobierno de facto y usurpador de NM, pues cada nación dispone de su juridsiccionalidad sobre esa porción de la atmósfera terrestre, tanto sobre tierra como sobre agua, que todo estado (país) regula en particular ya que los aeronaves rusas al despegar y orientarse por la cuenca mediterránea desde la base militar en el puerto sirio deTartús deben sobrevolar varios países de la Unión Europea (UE) para salir al Atlántico Norte de donde enfilan hacia Venezuela.

ÇSe presumen por declaraciones de gobiernos afines a la medida, Tal restricción podría hacerse extensiva, además, a buques mercantes (tanqueros).

Sería otra forma de arrinconar al gobierno que de acuerdo la AN es írrito . Por tanto, viene a colación la DOCTRINA BETANCOURT (14/2/1959) que promueve el rompimiento de relaciones diplomáticas con gobiernos no democráticos (de facto) a fin de aislarles del contexto político mundial ya que por su procedencia, sobre todo si es por inducción castrocomunista, resultan deletéreos a la vida institucional del estado donde se imponen y es cuando la comunidad de naciones debe unificarse en solidaridad con los pueblos oprimidos por tales regímenes oprobiosos e inadmisibles o nos resignamos al hambreamiento y despojo de nuestra soberanía.

