Isaías A. Márquez Díaz: Plataforma continental deltana

Aparte de las razones legales con base en el Derecho del Mar, además de las geomorfológicas, existen también otras de orden geoestratégico, en virtud de las prospecciones efectuadas por DVSA, tales como las perspectivas de gas superiores a los 38 billones de pies cúbicos de gas natural, razón ésta por la cual surge el proyecto Plataforma Deltana en la frontera marítima entre Trinidad Tobago y Venezuela , establecida en 11/1990, donde existe un potencial equivalente a unos 38 billones de pies cúbicos de gas natural, que se considera como una de las cuencas de gas costa afuera más prospectivas de Venezuela en una superficie total de unos 48000 km cuadrados bajo las aguas del océano Atlántico, al este del delta del río Orinoco, donde se hallan los yacimientos con el potencial de referencia, relacionado con el proyecto Mariscal Sucre GNL.

Se ha planteado, informalmente, al gobierno venezolano, a fin de que a través de Cancillería, se emita un decreto sobre la plataforma continental del delta, lo cual podríamos estimar muy pertinente y probable, en virtud del conjunto de estudios y proyectos en el golfo de Paria, entre los que descuella aparte los del doctor Eduardo Röhl en 1946, los de PDVSA, 2003.

Asimismo, Venezuela ocupa una posición estratégica en la cuenca atlántica con aguas lo suficientemente profundas para la navegación de tanqueros nbsp, condición que le permite fomentar su mercado GNL medianteel desarrollo del Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho (CIGMA), hoy día paralizado, y de mejores perspectivas que el Proyecto AMO en Guayana.

En consecuencia, Es de estimarse que las condiciones para decretar la plataforma continental del delta estén dadas,plenamente, por el acecho que pesa sobre la misma a causa de la disputa del Esequibo.

