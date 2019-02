JESÚS CASTILLO: Mitos políticos

Desde que el expresidente Hugo Chávez ganó la presidencia en el año 1998 se creó el mito que la revolución había llegado para mejorar la calidad de vida. Chávez se dio el lujo de medirse de nuevo en el año 2000 en unas mega elecciones acompañadas del referéndum para aprobar la nueva constitución y en solo 2 años se desplomó su popularidad provocando el paro petrolero y el golpe de Estado que lo sacó de la presidencia por dos días. Estos hechos fueron una lección de cómo el más débil puede recuperarse por los errores de su adversario. Desde ese entonces la revolución vendió el mito de que no era posible derrotarla y fue el motivo por el cual durante 20 años organizó más de 20 elecciones. Hasta el 10 de enero del año 2019 la revolución se sintió superior a su adversario político opositor al cual había logrado dividir y apartar de la lucha de calle desde el 31 de julio del año 2017.

La oposición política logra reencontrarse a partir del 5 de enero del año 2019 con el nombramiento de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional y establecen una ruta de acciones de la mano de los aliados internacionales y el gobierno de los Estados Unidos, a partir de lo cual se ha construido (hasta ahora como mito) una intervención militar en caso que Maduro se niegue a negociar su salida del poder. Ese mito se pondrá a prueba cuando la ayuda humanitaria que viene a Venezuela llegue por Colombia y Brasil. La administración de Nicolás Maduro ha manifestado que esa ayuda no está autorizada para entrar a territorio venezolano lo que despejará las dudas de cómo actuarán el gobierno de los Estados Unidos y las Fuerzas Armadas venezolanas.

La turbulencia política venezolana amerita, en estos momentos, de mucha evaluación continua debido a que el ambiente que se ha generado en la mayoría de la población es que el Gobierno de Nicolás Maduro se encuentra en sus días finales producto de haber provocado una crisis económica sin precedentes para la historia financiera del país, solo que esa sensación debe ser bien administrada por quienes lideran el conflicto (parte de la oposición) entendiendo que se debe evitar entrar en una etapa de confrontación cuerpo a cuerpo debido a que también se ha generado un mito que en Venezuela se encuentran grupos de choque del llamado G2 cubano, guerrilla procedente de Colombia, miembros de equipos militares rusos, chinos, sirios, libaneses, entre otros acompañados por la milicia, colectivos y Fuerzas Armadas Nacionales, que de ser cierto, podrían provocar acciones en defensa de la revolución que se deben evitar.

Otro de los Mitos que ha agarrado fuerza es que en Venezuela hay dos presidentes y ese hecho ha traído acciones de los grupos en conflicto. Por una parte, el grupo de Guaidó que se ha concentrado en demostrar fuerzas con sus aliados internacionales y la compañía de la población venezolana que se hace presente en cada actividad convocada; y, por otra, Maduro que se arropa en demostrar sus fuerzas internas desde las instituciones del Estado y las fuerzas armadas como su principal carta de defensa debido a que sus aliados internacionales son muy pocos en estos momentos. Como lo dijo Morelba Campos “Los mitos en la política son historias que se construyen para lograr dar la sensación de lo que no existe hacerlo sentir que existe y también sirve para debilitar lo que realmente existe”.

@castillomolleda|articulosjesuscastillomolleda@gmail.com

Profesor Universitario, Emprendedor, Politólogo, Coach Político, Locutor

JESÚS CASTILLO: Mitos políticos was last modified: by

Loading...

JESÚS CASTILLO: Mitos políticos

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):