José Manuel Olivares: En pocas horas estaremos en Cúcuta coordinando ayuda humanitaria

José Manuel Olivares, diputado a la Asamblea Nacional, informó que “en pocas horas” estarán en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, para coordinar el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela.

Agradeció a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Departamento de Estado de EE UU, a la Casa Blanca, el Congreso estadounidense y al presidente colombiano, Iván Duque, por contribuir en las acciones necesarias para atender la crisis en el país.

“Desde hace más de 3 años hemos luchado porque las medicinas lleguen a nuestros pacientes. ¡Estamos muy cerca de hacerlo realidad!”, expresó Olivares en Twitter.

Además, este domingo John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo que EE UU está movilizando y transportando la ayuda humanitaria en respuesta a la solicitud del presidente interino, Juan Guaidó.

El también presidente del Parlamento indicó que hay tres puntos de acopio para el ingreso de ayuda humanitaria: Cúcuta, Brasil y una isla del Caribe que no definió, durante su alocución en una concentración en la avenida principal Las Mercedes.

Aclaró que esta primera etapa de la ayuda humanitaria está destinada a la población más vulnerable. “Hay entre 250.000 y 300.000 venezolanos en riesgo de muerte”, apuntó.

