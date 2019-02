Justin Trudeau: Canadá destinará $53 millones para ayuda humanitaria en Venezuela

OTTAWA.- Luego del pronunciamiento de casi la mayoría de los países de Europa sobre la crisis humanitaria que vive Venezuela, El gobierno de Canadá informé que destinará 53 millones de dólares para la Ayuda Humanitaria a Venezuela, uniéndose a su par norteamericano Estados Unidos y algunas naciones europeas.

El anuncio lo hizo el primer ministro Justin Trudeau en la apertura de la décima reunión ministerial del Grupo de Lima . La idea es “tratar las necesidades más importantes de venezolanos incluyendo los casi tres millones de refugiados”.

Entre tanto, el presidente Nicolás Maduro pidió al pueblo venezolano que no se hicieran expectativas ante esa asistencia, ya que para él carece de veracidad.

El mandatario expresó que “a Venezuela no se le puede hacer una promesa falsa de una supuesta ayuda humanitaria”. Su teoría es que a través de ellos, Estados Unidos invadiría militarmente al país.

Las declaraciones de Maduro se dieron desde el estado Aragua, en un acto que conmemoró el 4 de febrero de 1992, a 27 años del golpe de estado que encabezó el expresidente y Teniente Coronel en ese entonces Hugo Chávez.

con información de ND

