Maduro designa a Carlos Alvarado como el nuevo ministro de salud

El presidente Nicolás Maduro anunció este lunes que designó como nuevo ministro de salud a Carlos Alvarado. El nombramiento desplaza a Luís López en este cargo. Por ahora, se desconoce si lo remitieron a otro puesto gubernamental.

El mandatario hizo el anuncio a través del Twitter. “He designado en esta tarea a un profesor universitario, médico fisiatra, profundamente humanista. Carlos Alvarado, es nuestro nuevo Ministro de Salud”, dijo.

Agregó “para avanzar en un sistema integrado de salud que incluya desde la atención primaria hasta la distribución de medicamentos a la población…”.

En la actualidad, Alvarado también se desempeña desde el año 2016 como rector de la Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías” (UCS), institución dedicada a la formación de médicos integrales y comunitarios.

Anteriormente, ocupó el viceministerio de Salud Integral, adscrito al Ministerio de Salud y fue gerente general encargado de Gestión Administrativa de la Fundación Misión Barrio Adentro.

En la Gaceta Oficial N° 38.569, con fecha del 22 de noviembre de 2006, se designó a Carlos Alvarado como director general encargado de la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (Fundeeh). Sin embargo, siete meses después fue sustituido por el General de Brigada del Ejército, Jesús Mantilla Oliveros, quien era ministro de Salud para ese momento.

