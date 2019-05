Omar Ávila: “Venezuela una tragedia en capítulos”

Se cumple un año del arrebato de las elecciones del 20M, donde la oposición venezolana decidió, aun siendo mayoría abrumadora, no participar en dicho proceso electoral. A pesar de la peor crisis económica, política y social que jamás hayamos vivido en nuestra Venezuela y del desconocimiento de al menos 50 países, así como del aumento de las sanciones, Nicolás sigue ahí.

Como bien apuntaba Leonardo Padrón, ahora es la gasolina: “Venezuela es una tragedia en capítulos”, en la que ya hasta escasez de basura tenemos.

Sin embargo, debo decir responsablemente que la falta de gasolina no va a parar el país, ya que el grueso del transporte de pasajeros y de carga se moviliza con gasoil.

En fin, no hay gasolina porque esta gente que hoy nos desgobierna no es capaz de producirla. Desde Unidad Visión Venezuela no nos vamos a cansar de exigirle a los que “por ahora” continúan en Miraflores que cumplan con su deber de servirle al pueblo. Porque indistintamente de nuestras diferencias con este régimen, hay un pueblo que sufre en medio de esta diatriba política.

Urge por ejemplo revisar la política de encaje legal sobre el sistema financiero. La situación de la banca es crítica y cada vez con menos margen de maniobra. No podemos permitir que el sistema bancario también colapse.

Asimismo, si en mis manos estuviera la decisión en este momento sobre la gasolina aprovecharía la coyuntura para sincerar el costo de la misma, dejándolo a libre fluctuación. Lo que significaría un ahorro de unos 20 mil millones de dólares.

Pero además, no se puede ser tan irresponsable e inhumano, y seguir sacrificando al interior del país, dejando en esta oportunidad de enviarle gasolina.

Ante la muestra día a día de no importarle más nada que continuar en el poder, por ello le exigimos que se hagan a un lado y permitan que otros que si estamos dispuestos a servir y a cumplir con nuestros deberes como gobernantes, podamos ponernos al frente, para comenzar a recuperar esa Venezuela de primera que si es posible. Lo tenemos todo para que sea así.

Sin embargo, a pesar de todo lo malo, soy un convencido, y por ello sigo aquí, de que hay una Venezuela que puede, un pueblo que más temprano que tarde se va a imponer a pesar de las adversidades, a pesar de este régimen nefasto, de la maldad, de todas esas vicisitudes que estamos viviendo. Y sé que va a ser así, ya que luego de 20 años desde que se inició esta tragedia seguimos luchando, seguimos adelante. Con esto quiero decirle a la mayoría de los venezolanos, que así no tengamos claro como saldremos de este desastre, que no podamos vislumbrar aun esa luz al final del túnel, no debemos rendirnos y seguir adelante para lograr el cambio que la mayoría queremos.

El cambio que de paso no es solo político, pues también hay que acabar con los egos exacerbados, las parcelas, la falta de sencillez, humildad, solidaridad, de verdadera tolerancia y compasión. Es decir, tenemos que crecer demasiado como sociedad y como seres humanos.

El venezolano lo que desea es normalidad, y eso simplemente es poder formar una familia en un ambiente seguro y que con su trabajo pueda tener un techo, cubrir su alimentación, educación y salud, y por supuesto poder gozar de un poco de recreación. En fin, los venezolanos merecemos calidad de vida.

