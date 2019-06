PERÚ reconocerá títulos de 22 universidades Venezolanas SIN APOSTILLAR, LISTADO

LIMA.- Sin apostillar Perú informó este miércoles que reconocerá los títulos profesionales de 22 universidades venezolanas, aunque no estén apostillados, informó el presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú, Oscar Pérez.

Pérez refirió que el objetivo es que los inmigrantes con títulos de universidades de Venezuela sin apostillar puedan desempeñarse en su profesión

El Oscar Pérez dirigente político venezolano, exiliado en el país inca desde hace 10 años, se refirió a las gestiones que realiza ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), de Perú. Para que los inmigrantes con títulos de universidades de Venezuela puedan desempeñarse en su profesión en esa nación. Sin apostillar sus títulos

“Las autoridades de SUNEDU, conscientes de lo complicado y difícil que resulta apostillar documentos en Venezuela. Han decidido explorar mecanismos alternativos de consulta que permitirán el reconocimiento de títulos profesionales emitidos por algunas universidades venezolanas, aún sin estar apostillados”. Detalló Pérez a través de un vídeo colgado en su Facebook.

Sin apostillar titulos afirmó que ese legal mecanismo o vía alternativa utilizado por esa superintendencia “permitirá que muchos profesionales venezolanos puedan iniciar el proceso de reconocimiento y así poder avanzar hacia el

Para iniciar el trámite de reconocimiento de títulos sin apostillar ante SUNEDU. Debe pagar previamente 325 soles con 10 céntimos en el Scotiabank o en el Banco de la Nación. Detalló el presidente de la ONG. ejercicio de sus carreras en el Perú”

Sin apostillar estas son las universidades

Los venezolanos profesionales optarán, a través de mecanismos alternativos, por el reconocimiento de títulos sin apostillar en Perú.

1-Universidad Central de Venezuela (UCV).

2-Universidad de Oriente (UDO).

3-Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA).

4-Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, profesores).

5-Universidad Simón Bolivar (USB).

6-Universidad del Zulia (LUZ).

7-Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).

8-Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA).

9-Universidad Rafael Urdaneta (URU).

10-Universidad de Guayana (UG).

11-Universidad del Sur del Lago (Unesur).

12-Universidad de Carabobo (UC).

13-Universidad Nororiental Gran Mariscal de Ayacucho (UGMA).

14-Universidad de Los Andes (ULA).

15-Universidad Nacional Experimental Romulo Gallegos (Unerg).

16-Universidad Alejandro Humboldt.

17-Universidad Nacional Experimental Yaracuy (UNEY).

18-Universidad Nacional Experimental Antonio José de Sucre.

19-Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). 20-Universidad Deportiva del Sur.

21-Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda.

22-Universidad del Caribe

PERÚ reconocerá títulos de 22 universidades Venezolanas SIN APOSTILLAR, LISTADO was last modified: by

En : Trámites