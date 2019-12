Legalizar y apostillar en Venezuela es todo un lujo y si tomamos en cuenta que el pasaporte venezolano es el cuarto más caro del mundo todo se complica

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicolás Maduro moros. Precisó este viernes la tarifa a pagar por concepto de verificación de cada documento a legalizar ante el Sistema de Legalización y Apostilla Electrónica. Que será de 196.507,84 bolívares para la semana del 2 al 7 de diciembre.

Nuevos monto a pagar para legalizar y apostillar los 196.507,84 bolívares corresponden a 0,08615936 petros. Monto fijado por el gobierno de Maduro desde el 12 de noviembre.

El pago deberá realizarse antes de ir a la cita en el caso de quienes acudirán ante la Oficina de Apoyo del Consejo Federal de Gobierno o Ipostel mediante una cuenta del Banco de Venezuela.

Los citados ante un registro o notaría del Saren y oficinas de Cantv pueden cancelar mediante punto de venta, mientras que en las misiones diplomáticas se debe consultar el arancel en la embajada o consulado respectivo.

Puede ser de su interés…Saren y Saime cómo adquirir petros para pagar los trámites

No garantizan nada

En la página web oficial del Ministerio avisan que el pago para legalizar y apostillar no garantiza la legalización del documento. “Ante alguna inconsistencia o incumplimiento de los requisitos, en cuyo caso la verificación será rechazada, se deberá solicitar una nueva cita a través del sistema”.

El monto fijado para legalizar y apostillar en petros se aplica tras una decisión de Nicolás Maduro, quien estableció que el uso de la criptomoneda es obligatoria para cancelar trámites legales.

La gran pregunta sobre legalizar y apostillar cuanto estarán cobrando ahora los inescrupulosos gestores por estos tramites

Estos son los nuevos precios para la Apostilla de Documentos en Venezuela was last modified: by

En : Trámites