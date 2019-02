Plácido Malavé: Amnistía Si, Impunidad No

Desde acá queremos expresar nuestro rotundo apoyo a la Ley de Amnistía que está impulsando la Asamblea Nacional (AN), y que está llevando con buen tino y sapiencia el diputado Edgar Zambrano, quien es parte del equipo de la Directiva del legítimo Poder Legislativo nacional.

Este mecanismo es una acción táctica que refleja la visión integral de este movimiento exitoso que está abriendo el camino final hacia la libertad nacional.

A través de la Amnistía le decimos a los efectivos militares, policiales, e inclusivo a representantes del Estado, que tienen la posibilidad de volver al sendero constitucional y apoyar la Transición Nacional.

Mediante este medio, se le permite una salida honrosa para muchos. Y es que, cuando acorralamos a una fiera, ésta se vuelve más agresiva y, por ende, más peligrosa.

Abramos ese espacio, esto es lo que permite hacer la Ley de Amnistía que en buena hora se propuso y que se está ejecutando y promoviendo como debe ser.

Ahora, frente aquellas personas que dicen que esta iniciativa encierra impunidad, les debo decir que están confundidos. La Amnistía en ningún sentido promoverá la injusticia, sino que servirá para acelerar el final de esta crisis y va a permitirnos, a todos los venezolanos, recuperar el Estado de Derecho y restablecer los canales de justicia adecuados.

Debemos estar claros, la Ley que se desarrolló en la Asamblea Nacional busca darles seguridad a todos aquellos funcionarios que se encuentran intimidados por el régimen a dar el paso de defender la Constitución nacional y las leyes de la república.

Así como el régimen usurpador pretende acosar a los ciudadanos, de esa misma forma, a través del G2 Cubano, buscan presionar a los funcionarios públicos, militares y policías a mantenerse bajo sus ilegítimas órdenes.

¡Señores funcionarios del Estado! Porten uniformes o no, jueces, magistrados, fiscales, integrantes de las Fuerzas Armadas Nacionales, de los cuerpos policiales y de inteligencia. A todos ustedes, les invito a sumarse a la Ley de Amnistía.

P.D: Es encomiable la labor que se efectúa desde el Parlamento, por tal motivo, en Barcelona estamos prestos a continuar movilizados en favor del cambio que tanto anhelan la inmensa mayoría de los venezolanos.

AD-Barcelona sigue en la calle por la Transición Democrática, por una Venezuela libre y de todos los venezolanos… ¡Vamos bien!

Plácido Malavé: Amnistía Si, Impunidad No was last modified: by

Loading...

Plácido Malavé: Amnistía Si, Impunidad No

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):