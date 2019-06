Poderoso Terremoto de magnitud de 6.1 sacude a Filipinas

Manila, Filipinas.- Un fuerte terremoto de magnitud de 6.1 sacudió a Filipinas, informó este viernes el Servicio Geológico de Estados Unidos (Usgs).

El temblor se registró a 42 kilómetros de Pondaguitan y su hipocentro se ubicó a una profundidad de más de 90 kilómetros.

No hay informes inmediatos de daños o lesiones graves del citado terremoto.

Filipinas se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, un arco de líneas de falla que rodea la cuenca del Pacífico, que son propensas a terremotos frecuentes y potentes. Las erupciones volcánicas también ocurren con frecuencia en la región.

De acuerdo con el Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas, el epicentro del terremoto, ocurrido a las 5.00 de la tarde se situó cerca de la localidad de Castillejos, en la provincia de Zambales, a unos 150 kilómetros al norte de Manila por tierra y fronteriza con Pampanga.

