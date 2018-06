Runrunes de Nelson Bocaranda del 28.06.2018

ALTO

Bloomberg Businessweek presentó ayer un reportaje de los periodistas Ethan Bronner, Andrew Rosati y Fabiola Zerpa titulado: “Dentro del fallido plan para tumbar a Maduro” donde hablan de una “Operación Constitución” en la que presuntamente habrían estado involucrados capitanes, coroneles y generales de los cuatro componentes de las FANB para apresar al presidente Maduro y llevarlo a juicio, dias antes de la elecciones presidenciales del 20M. Mencionan que el planemiento se hizo en Bogotá pero que oficiales de Colombia y Estados Unidos declinaron darle apoyo. Algo salió mal, escriben, y a mediados de Mayo comenzaron las detenciones de los uniformados. Citan palabras de Maduro el pasado 23 cuando llamó “a cerrar filas contra la traición”. Las muchas detenciones de docenas de militares activos de las que se viene hablando hace dias tendrían entonces que ver con ello. El reporte cita a Rocío San Miguel cuando señala “No soy de la idea de que Maduro pende de un hilo. Él ha desarrollado una política de estado de persecución y monitoreo dentro de las fuerzas armadas. Las controlan con el miedo pues regularmente detienen o hacen purgas de oficiales y soldados. Están paranoicos. El gobierno esta creando un cortafuegos”. Fue tres dias atrás cuando el propio presidente, en el acto del Día del Ejército, llamó a los militares a cerrar filas contra la “traición”, al denunciar un supuesto complot desde Colombia para dividir a la Fuerza Armada y propiciar su caída.”¡Alerta, Ejército!, ¡Alerta, Fuerza Armada! A cerrar filas rodilla en tierra en combate contra la traición, en combate contra la oligarquía”. ¿Confirmarán o negarán? Ayer los familiares de los militares presos hablaban de torturas. La Unión Europea mencionó este tema entre sus sancionados.

En un reciente artículo suyo, Ángel Oropeza, menciona que a diferencia de los gobiernos democráticos que existen para resolver los problemas de la gente, los que no lo son, como el nuestro, solo están allí para buscarles excusas a los problemas y basan sus acciones en la esfera de las percepciones. Recuerda que en el “Aló Presidente #27” Chávez dijo: “vamos a la batalla por la mente del ser humano, si no ganamos esa batalla no ganaremos ninguna”. Maduro&Co venían insistiendo en que estamos sometidos a una “guerra económica entre cuyos factores están portales como DolarToday y muchos otros que colocan las cotizaciones del llamado “dólar negro” del que esta prohibido hablar o siquiera mencionar. Igualmente ha venido insistiendo en que las sanciones personalizadas a funcionarios del régimen por corrupción, violación de los derechos humanos, manipulación de elecciones y sus resultados, narcotráfico, asociación para delinquir o lavado de dinero, entre otros delitos, serían las responsables de la crisis humanitaria, de salud y de alimentación. Pues bien, tras por fin aceptar el ineficiente y corrupto régimen que la cotización de esos portales es la cierta, la que negaban y acusaban de enemigos de la patria a los que la utilizaban, como explicamos en nuestra columna del martes, ahora vienen con variopintas campañas para justificar el uso de las remesas de los millones de exiliados en los diferentes escenarios en que se puedan utilizar. La “batalla por la mente” ha sido acertadamente utilizada por el psiquiatra del régimen para deprimir, confundir, engañar, etiquetar con maldad y sembrar desasosiego entre la dirigencia democrática que -impulsada además por su propia cuenta- ha caído en personalismos, egoísmos y un asombroso pescueceo que a diario le recriminan los gobiernos democráticos del mundo. El negar hasta la saciedad la crisis humanitaria, ignorar a los enfermos y muertos por enfermedades para las que no proveen los tratamientos, el montar a los ciudadanos como vacas en camiones que han provocado muertes y de lo que se han burlado al promover en la última feria militar una “perrera revolucionaria”.

Al presentarse ante la prensa con el presidente Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca el rey Felipe VI si mencionó el tema Venezuela como un elemento de acercamiento de los dos gobiernos al tema de la democracia. Dijo: “Compartimos intereses comunes y hacemos esfuerzos en varias áreas del mundo, una de ellas es Venezuela, básicamente por su democracia”. Menciono el tema pues la Oficina de Exteriores del nuevo gobierno español lanzó un comunicado diciendo que el tema Venezuela no había estado presente. Varios seguidores míos en las redes me enviaron los videos que así lo confirman.

A lo que a Usted se le ocurra. Si antes fue conocido por su entrega a las drogas y su supuesta “rehabilitación” fue anunciada como un logro de la revolución cubana, nunca dejó de lado su grotesca admiración, adicción, por los gobiernos comunistas. Esta última presentación suya en el Mundial de Fútbol corona lo que ha sido su imagen cuasi permanente. Nada que admirarle hoy como deportista. Los medios de su país lo han llamado “Maradona, vergüenza mundial”. Su oportunismo mediático, político y crematístico ha privado por encima de cualquier valor pasado. Su acercamiento a la revolución chavista le demostró de inmediato que ésta era una robolución y supo aprovecharla. Lagrimas de cocodrilo y adulancia plena tuvo primero con Fidel Castro, cuyo gobierno en bancarrota no tenía dinero que ofrecerle sino tratamiento a sus adicciones. Apareció Chávez y de inmediato supo como sobarle el ego al nuevo caudillo millonario con los dineros del petróleo venezolano. Invitado permanente en estos 20 años ha sido un claro “viviani” de los rojos. Como tenemos memoria muy corta reproduzco un runrún de esta columna el pasado 18/OCT/2017 bajo el título “! Aplausos de Foca¡: Diego Armando Maradona siempre ha estado presente en los principales eventos de la robolución venezolana desde que Chávez llegó al poder. Su devoción por el militar lo llevó hasta tatuarse su nombre en la piel. Ha sido vociferante promotor del régimen venezolano y del comandante eterno. Pero ahora descubrimos que su “cariño” con el chavismo es tan parecido al de la jefa de las llamadas “madres de mayo”, la tal Hebe Bonafini, que quizás por ello abrazaban tanto al comandante eterno. Gracias a ordenes presidenciales el otrora astro del fútbol es el vendedor de la carga de tres buques mensuales que llegan llenos de cereales y trigo desde Argentina u otro país. La importación es de $30 millones mensuales -y de allí “el pibe” cobra su comisión- y la hace Corpovex, la empresa manejada por militares encabezados por el M/G Yoffreda…”. Que no se nos olvide esto cuando veamos la promoción que le hacen a través de los medios del gobierno y mucho menos cuando nos dice que “es mentira que en Venezuela hay hambre” …

