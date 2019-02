Sin Anestesia: Gracias Mr. President

Sin lugar a dudas los últimos acontecimientos ocurridos en Venezuela merecen el reconocimiento y el agradecimiento a la administración del Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, quien ha dedicado a través de su Vice Presidente y su Secretario de Estado y demás funcionarios un tiempo muy valioso en pro del restablecimiento de las libertades y el orden democrático en Venezuela

Las acciones de bloqueo del dinero sustraído del erario nacional por parte de los funcionarios rojos además de las sanciones a gobiernos que colaboran con el sostenimiento de la dictadura en Venezuela han sido parte de la contribución de la administración actual del Presidente Trump en pro de los venezolanos demócratas

En solo dos años el Presidente Trump se ha convertido en un extraordinario aliado para los venezolanos, debió llegar a la presidencia para terminar con la Dictadura de Nicolas Maduro y con todos los vestigios del coma andante difunto Hugo que solo ha quedado para estampitas y embrujos de magia para quienes por su ignorancia lo adoran

La actual administración con todos los defectos que pueda tener en los temas en los que se ha involucrado, ha logrado mucho mas que la administración del Ex Presidente Barak Obama en ocho anos de gobierno vacilante e indiferente ante la situación de violencia persecución y muerte a la que son sometidos los países dominados por el eje comunista en especial Venezuela

Todo indica que los figurantes correctos se unieron la llegada de Mike Pence con sus deseos de libertad junto al Senador Marcos Rubio y por si fuera poco la llegada de John Bolton como Consejero de Seguridad Nacional han contribuido para que con unicidad de esfuerzos Venezuela cuente con una salida a la pesadilla comunista de Maduro heredada de Hugo Chavez

Todo hubiese cambiado si durante años no se hubiese reunido y hasta conversara pareciendo ser amigo mas que ocupar su cargo el señor Tomas Shanon quien contribuyo en gran manera a darle tiempo a los destructores de Venezuela, lo que le permitió atornillarse en el poder a los rojos por encima de la desgracia que estaban causando a un pueblo desvalido

Merecen un agradecimiento justo los partidos políticos opositores venezolanos quienes lograron una acción monolítica con estos actores que honran lo que significa la libertad, la democracia y se convirtieron en un musculo diplomático contra esta cruenta tiranía

Infinitas gracias, el pueblo venezolano de dentro y en el exilio sabrá agradecerles su valioso esfuerzo por lograr la libertar y la democracia en Venezuela que nos arrebataron por 20 años pero que ahora viene llegando, sin lugar a dudas ,Gracias Mr. President

