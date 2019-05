Táchira: Detenida Maestra por violar a tres niños

EDO. TÁCHIRA.- Funcionarios del Cicpc detuvieron a la maestra Isimar Marelvy Rondón Sayago, de 35 años, por abusar sexualmente de tres niños en una escuela de educación inicial ubicada en Rubio, Táchira.

Según el director del Cicpc, Douglas Rico, la madre de una de las víctimas, manifestó que su hija padecía molestia y enrojecimiento en sus genitales. Tras indagar, la menor le confesó lo que hizo Rondón.

La madre notificó el hecho a los demás representantes de la escuela, por lo que descubrieron dos víctimas más.

