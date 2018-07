Tailandia: Finaliza el rescate de los niños y su entrenador, todos a salvo!

Los doce jabalíes (como se conoce a los chicos) y su entrenador están a salvo, apuntó la Marina en un mensaje publicado en Facebook.

Los equipos de rescate evacuaron hoy a los últimos cuatro niños y a su tutor atrapados en una cueva del norte de Tailandia, con lo que han sido rescatadas las 13 personas encerradas en la gruta, informó la Marina tailandesa.

Los buceadores regresaron a la cueva por tercer día, para intentar rescatar a los niños que quedan y a su entrenador de fútbol.



Este martes se confirmó que todos los niños y su entrenador habían sido rescatados, poniendo fin a una operación que atrajo la atención del mundo durante 18 días.

