Frank Cuesta casi muere atacado por el ciervo «Perrito», VIDEO

El conocido naturalista Frank Cuesta, conocido por su personaje como Frank de la Jungla o Wild Frank en la cadena Discovery, fue atacado por uno de los animales que ha rescatado en su santuario de Tailandia.

Para ver el video debe iniciar sesión en su cuenta de youtube/gmail ya que esta solamente disponible para personas de más de 18 años debido a las imágenes del violento ataque del ciervo:

El ciervo rescatado , bautizado por Frank Cuesta como «Perrito» y uno de los animales icónicos del santuario Libertad, creado por Cuesta en Tailandia para rescatar animales dándoles una segunda oportunidad para vivir en libertad, lo ha atacado en un momento en que el ciervo se ha sentido limitado de movimiento y/o además de estar en temporada de celo, aun cuando el mismo ha sido uno de los más dóciles que ha compartido con Cuesta desde su llegada al santuario.

Cuesta a declarado que tiene al menos 2 costillas rotas, varias laceraciones, y le han tomado puntos en varias partes del cuerpo como el cuello, las costillas, el abdomen y el brazo, además de laceraciones en la espalda, esto es muy duro para al naturalista ya que desde hace año ha declarado que sufre leucemia cronica y debe tener ciertos cuidados y tratamiento adecuado.

Le deseamos desde aquí a Frank Cuesta una pronta recuperación, mucho hemos aprendido a cuidar y querer a los animales viendo sus enseñanzas, pero como siempre dice el mismo:

a los animales hay que darles su espacio aun cuando los conozcamos desde que nacen..podemos sacar la selva del animal pero no de la mente del animal…