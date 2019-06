Van Dijk, mejor jugador de la final de la Chamions League

El holandés Virgil Van Dijk, defensa del Liverpool, fue elegido como el mejor jugador de la final de la Liga de Campeones contra el Tottenham en el estadio Wanda Metropolitano, según anunció la organización por la megafonía al término del duelo, que coronó por sexta vez como campeón de Europa a su equipo.

El central fue un muro insuperable para sus adversarios. Imponente por arriba, inabordable por abajo, hábil para estar en el momento justo en muchas de las acciones y rápido para frustrar los contragolpes contrarios, como uno a Son Heung Min en el tramo final, Van Dijk fue designado como el mejor futbolista del encuentro.

