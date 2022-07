Cada 5 de julio se conmemora el Aniversario de la declaración de independencia de Venezuela

CARACAS, VENEZUELA.-

Aquel histórico día había tenido inicio el año anterior, el 19 de abril de 1810, cuando se proclamó la independencia nacional como manifestación de la voluntad del pueblo de liberarse de España, en lo que posiblemente haya sido el primer Referendo en la Historia de Venezuela.

Pero fue el 5 de julio «Día de la firma del Acta de Independencia», ya que ese día, según historiadores, fue la Declaración de la Independencia de Venezuela.

El Acta de Independencia de Venezuela fue redactada por Juan Germán Roscio y Francisco Isnardi, y quedó aprobada el día 7 de julio por todos los diputados, con la sola excepción del padre Manuel Vicente Maya, representante de La Grita. La firma del documento que estableció a nuestro país como una república independiente se hizo progresivamente hasta el 18 de agosto de aquel año, día en el cual fueron estampadas las últimas rúbricas.