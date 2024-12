10 bebidas para que los mayores degustemos en navidad

10 bebidas para degustar en navidad

El tiempo de las grandes comidas y cenas, y que mejor que acompañarlas con una buena bebida espirituosa.

Vieux Pontarlier Absinthe Superieure Francaise – Francia.

Desde 2001, la destileria Emilio Pernot destilló varios ajenjos artesanales para crear esta bebida ganadora de varios reconocimientos.

El Vieux Pontalier posee un color verdoso, un aroma de anís y un sabor intenso y picante.

Chateau de Laubade Bas Armagnac – Francia.

Es una bebida espirituosa de aromas maduros y frutos secos. El sabor, en un principio, es concentrado y mantecoso, para culminar con un toque dulce y de tabaco.

Domaine Chateau de Fontpinot Cognac XO – Francia.

Es un cognac reservado en barrica por más de 18 años. Esta bebida espirituosa de la familia Frapin, de aroma a miel, peras y jerez, sabor a café y 40 por ciento de alcohol.

Old Raj Gin – Reino Unido.

Es un ginebra ultra Premium, tipo escocés de 55 por ciento de alcohol, obtenido por destilación tradicional, a la que se le añade azafrán. El sabor es muy seco, bien equilibrado y ligeramente picante. Se recomienda beberla muy fría.

Aqua Perfecta Kirsh Eau-de-Vie Cherry Brandy – Estados Unidos.

Es un brandy a base de cerezas de Michigan, Estados Unidos . La combinación de cereza y almendras, le otorga a la bebida un sabor dulce, fantástico para comer.

English Harbour 25 Year Old Reserve Rum 1981 Vintage – Antigua.

Este ron, destilado en 1981 en la isla de Antigua y embotellado en 2006, tiene un aroma a maderas y un sabor inicial a frutas acarameladas.

Aberlour a’bunadh Speyside Single Malt Whisky Batch No. 21 – Escocia.

Es un Whiskey de malta escoces elaborado al estilo del Siglo XIX con un sabor dulce y mentolado, y 59.5 por ciento de alcohol.

Gran Patrón Burdeos Añejo 100% de Agave Tequila – México.

Es un tequila envejecido durante 12 meses en roble americano y francés. Cada botella está hecha de cristal y firmado con un número grabado, menciona el sitio de Patrón Tequila.

Absolut Citron – Suecia.

Este vodka sueco es suave y maduro con un agradable sabor a lima y limón. A diferencia de lo que ocurre con muchos otros vodkas de sabores, Absolut Citron no contiene azúcar añadido.

Herradura Añejo 100% de Agave Tequila Natural – México.

Es parte de la compañía Herradura fundada en 1861. El tequila posee un color ámbar profundo y un sabor complejo de agave cocido y frutas secas. Obtuvo la medalla de platino de los premios Spirits International Prestige, SIP por sus siglas en ingles.

