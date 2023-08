10 hoteles o posadas donde quedarse en la ciudad de Vigo en España

¿Estás pensando en visitar la ciudad de Vigo y no sabes dónde alojarte? No te preocupes, en este artículo te vamos a mostrar 10 hoteles o posadas donde quedarse en la ciudad de Vigo que te ofrecen una excelente relación calidad-precio, una buena ubicación y unas instalaciones confortables. Vigo es una ciudad con mucho encanto, que combina el ambiente marinero de su puerto, el casco antiguo lleno de historia y cultura, y la modernidad de su zona comercial y financiera. Además, desde Vigo puedes tomar un ferry a las paradisíacas islas Cíes, un parque nacional que te dejará sin aliento. Así que no lo dudes más y reserva tu alojamiento en uno de estos 10 hoteles o posadas donde quedarse en la ciudad de Vigo.

1. Zenit Vigo: Este hotel de cuatro estrellas se encuentra en la avenida de Gran Vía, al lado de la estación de tren de Urzáiz y cerca de la zona más comercial de la ciudad. El Zenit Vigo te ofrece unas habitaciones amplias, modernas y bien equipadas, con aire acondicionado, TV vía satélite, minibar y baño privado. Además, cuenta con un restaurante que sirve cocina gallega e internacional, un salón común y una recepción 24 horas. El Zenit Vigo está a unos 10 minutos a pie del mercado de Pedra y de la zona marítima de Vigo, donde puedes disfrutar del ambiente y la gastronomía local. El precio por noche ronda los 65 euros y tiene una puntuación de 8,5 en Booking.

2. Gran Hotel Nagari: Si quieres darte un capricho y alojarte en uno de los mejores hoteles de Vigo, el Gran Hotel Nagari es tu opción ideal. Se trata de un hotel boutique de cinco estrellas situado en la plaza de Compostela, muy cerca del centro histórico, del puerto y del museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO). El Gran Hotel Nagari te ofrece unas habitaciones elegantes, lujosas y confortables, con aire acondicionado, TV de pantalla plana, minibar y baño con bañera de hidromasaje. Además, cuenta con un spa y una piscina climatizada en la última planta, donde puedes relajarte y disfrutar de unas vistas espectaculares. También dispone de un restaurante que sirve cocina gallega e internacional, un bar y una terraza. El precio por noche ronda los 120 euros y tiene una puntuación de 8,9 en Booking.

3. Sercotel Hotel Bahía de Vigo: Este hotel elegante se encuentra entre el centro histórico de Vigo y el muelle de salida a las islas Cíes. El Sercotel Hotel Bahía de Vigo te ofrece unas habitaciones amplias con vistas a la ría de Vigo, con aire acondicionado, TV vía satélite, minibar y baño privado. Además, cuenta con un restaurante que sirve un variado desayuno buffet y cocina típica gallega, un bar y una recepción 24 horas. El Sercotel Hotel Bahía de Vigo está a unos 5 minutos a pie de la plaza de Compostela y del casco antiguo de Vigo, donde puedes pasear por sus calles empedradas y visitar sus monumentos históricos. El precio por noche ronda los 80 euros y tiene una puntuación de 8,2 en Booking.

4. Hesperia Vigo: Este hotel se encuentra en una zona tranquila cerca de la plaza de América y del estadio de fútbol de Balaídos. El Hesperia Vigo te ofrece unas habitaciones funcionales y cómodas, con aire acondicionado, TV vía satélite, minibar y baño privado. Además, cuenta con un restaurante que sirve cocina mediterránea e internacional, un bar y una recepción 24 horas. El Hesperia Vigo está a unos 15 minutos en coche del centro histórico y del puerto de Vigo, donde puedes tomar un ferry a las islas Cíes o disfrutar del ambiente nocturno. El precio por noche ronda los 80 euros y tiene una puntuación de 8,3 en Booking.

5. NH Collection Vigo: Este hotel de cuatro estrellas se encuentra en el centro de Vigo, cerca de la zona comercial y financiera más importante de la ciudad. El NH Collection Vigo te ofrece unas habitaciones elegantes, modernas y bien equipadas, con aire acondicionado, TV de pantalla plana, cafetera Nespresso y baño privado con albornoz y zapatillas. Además, cuenta con un restaurante que sirve cocina gallega e internacional, un gimnasio, una sauna y una recepción 24 horas. El NH Collection Vigo está a unos 10 minutos a pie del casco antiguo y del puerto de Vigo, donde puedes degustar las famosas ostras y los mariscos de la zona. El precio por noche ronda los 90 euros y tiene una puntuación de 8,7 en Booking.

6. AC Hotel Palacio Universal by Mariott: Este hotel se encuentra en un edificio histórico del siglo XIX situado frente al puerto de Vigo. El AC Hotel Palacio Universal by Mariott te ofrece unas habitaciones clásicas y confortables, con aire acondicionado, TV de pantalla plana, minibar y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo. Además, cuenta con un restaurante que sirve cocina gallega e internacional, un bar con terraza y vistas al mar, un gimnasio y una recepción 24 horas. El AC Hotel Palacio Universal by Mariott está a unos 5 minutos a pie del casco antiguo y del mercado de Pedra, donde puedes comprar productos frescos y locales. El precio por noche ronda los 100 euros y tiene una puntuación de 8,4 en Booking.

7. Occidental Vigo: Este hotel se encuentra en el centro de Vigo, cerca de la estación de tren de Urzáiz y del centro comercial El Corte Inglés. El Occidental Vigo te ofrece unas habitaciones amplias, luminosas y bien equipadas, con aire acondicionado, TV vía satélite, minibar y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo. Además, cuenta con un restaurante que sirve cocina gallega e internacional, un bar y una recepción 24 horas. El Occidental Vigo está a unos 15 minutos a pie del casco antiguo y del puerto de Vigo, donde puedes tomar un ferry a las islas Cíes o disfrutar del ambiente nocturno. El precio por noche ronda los 70 euros y tiene una puntuación de 8,2 en Booking.

8. Eurostars Mar de Vigo: Este hotel de cuatro estrellas se encuentra en primera línea de mar, junto al puerto de Vigo y el auditorio Mar de Vigo. El Eurostars Mar de Vigo te ofrece unas habitaciones amplias, modernas y bien equipadas, con aire acondicionado, TV vía satélite, minibar y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo. Además, cuenta con un restaurante que sirve cocina gallega e internacional, un bar con terraza y vistas al mar, un gimnasio y una recepción 24 horas. El Eurostars Mar de Vigo está a unos 15 minutos a pie del casco antiguo y del mercado de Pedra, donde puedes degustar las famosas ostras y los mariscos de la zona. El precio por noche ronda los 90 euros y tiene una puntuación de 8,2 en Booking.

9. Maroa Hotel: Este hotel se encuentra en la playa de Samil, una de las más populares de Vigo. El Maroa Hotel te ofrece unas habitaciones sencillas pero acogedoras, con aire acondicionado, TV vía satélite y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo. Además, cuenta con un restaurante que sirve cocina gallega e internacional, un bar con terraza y vistas al mar, una piscina al aire libre y una recepción 24 horas. El Maroa Hotel está a unos 20 minutos en coche del centro histórico y del puerto de Vigo, donde puedes tomar un ferry a las islas Cíes o disfrutar del ambiente nocturno. El precio por noche ronda los 80 euros y tiene una puntuación de 8 en Booking.

10. Hotel Coia de Vigo: Este hotel se encuentra en una zona residencial cerca del parque Castrelos.