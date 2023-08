10 restaurantes en Ferrol con comida tradicional de Galicia

Si te gusta la gastronomía gallega, no puedes dejar de visitar Ferrol, una ciudad con una gran tradición culinaria y una amplia oferta de restaurantes donde degustar los platos típicos de esta región. Desde el marisco hasta la carne, pasando por las empanadas, los callos o el pulpo, Ferrol te ofrece una variedad de sabores que te harán disfrutar de una experiencia gastronómica única. Aquí te presentamos 10 restaurantes en Ferrol con comida tradicional de Galicia que no te puedes perder.

1. O Camiño do Inglés: Este restaurante, situado en el barrio de A Magdalena, es uno de los más emblemáticos de Ferrol. Su nombre hace referencia al camino que seguían los peregrinos ingleses que llegaban por mar a la ciudad para dirigirse a Santiago de Compostela. Su especialidad son los pescados y mariscos frescos, como el rodaballo, el rape, las almejas o las vieiras. También destacan sus arroces, como el de bogavante o el de pulpo. El ambiente es acogedor y familiar, y el servicio es atento y profesional.

2. A Gabeira: Este restaurante, ubicado en el paseo marítimo de Caranza, ofrece unas espectaculares vistas al mar y a la ría de Ferrol. Su cocina se basa en los productos locales y de temporada, con una elaboración cuidada y creativa. Entre sus platos más destacados se encuentran el bacalao confitado con crema de grelos, el solomillo ibérico con salsa de queso San Simón o el pastel de chocolate con helado de mandarina. El local es moderno y elegante, y cuenta con una amplia carta de vinos.

3. O Pote: Este restaurante, situado en el centro histórico de Ferrol, es un clásico entre los amantes de la cocina gallega. Su carta ofrece una gran variedad de platos tradicionales, como la empanada gallega, el lacón con grelos, los callos a la gallega o el pulpo a feira. También tiene una buena selección de carnes a la brasa, como el chuletón, el entrecot o el cordero. El ambiente es rústico y acogedor, y el trato es cercano y amable.

4. A Gándara: Este restaurante, ubicado en el polígono industrial de A Gándara, es una buena opción para comer bien y a buen precio. Su menú del día ofrece platos caseros y abundantes, como la fabada asturiana, el cocido gallego, la merluza a la gallega o el flan de huevo. También tiene una carta con platos más elaborados, como el solomillo al roquefort, la lubina al horno o la tarta de queso. El local es amplio y luminoso, y tiene una zona infantil para los más pequeños.

5. O Parrulo: Este restaurante, situado en la carretera de Catabois, es un referente en Ferrol por su calidad y su servicio. Su cocina combina la tradición gallega con toques innovadores, dando lugar a platos originales y sabrosos. Algunos ejemplos son el carpaccio de pulpo con vinagreta de pimentón, el risotto de setas y foie o el brownie de chocolate blanco con helado de frambuesa. El local es acogedor y elegante, y dispone de una terraza con vistas al campo.

6. Casa Souto: Este restaurante, situado en el barrio de Canido, es uno de los más antiguos y prestigiosos de Ferrol. Su cocina se basa en los productos del mar, especialmente en los percebes, que son su seña de identidad. También ofrece otros mariscos, como las nécoras, las cigalas o las navajas, así como pescados frescos del día, como la merluza, el lenguado o el besugo. El ambiente es familiar y tradicional, y el servicio es rápido y eficiente.

7. A Taberna: Este restaurante, situado en el barrio de Ultramar, es un lugar ideal para tapear y compartir con los amigos. Su carta ofrece una gran variedad de tapas y raciones, como las croquetas de jamón, los huevos rotos con chorizo, las patatas bravas o el queso de tetilla. También tiene platos más contundentes, como la tortilla de patata, el churrasco o la paella. El local es sencillo y acogedor, y tiene una terraza con vistas al puerto.

8. O Recuncho: Este restaurante, situado en el barrio de Esteiro, es un lugar acogedor y familiar donde disfrutar de una buena comida. Su cocina se basa en los productos de la huerta y del campo, con una elaboración casera y sencilla. Entre sus platos más destacados se encuentran la ensalada de tomate y queso fresco, el pollo al ajillo, las albóndigas con tomate o el arroz con leche. El local es pequeño y agradable, y tiene una decoración rústica.

9. A Cova: Este restaurante, situado en el barrio de A Graña, es un lugar único y singular donde vivir una experiencia gastronómica diferente. Su cocina se inspira en la cultura celta, con platos elaborados con productos ecológicos y artesanales. Algunos ejemplos son el caldo gallego, el cordero asado al estilo celta o el pastel de castañas. El local está ambientado como una cueva, con música celta y velas. También ofrece espectáculos de música y danza en vivo.

10. O Forno: Este restaurante, situado en el barrio de San Xoán, es un lugar perfecto para degustar la mejor pizza artesanal de Ferrol. Su cocina se basa en la masa madre, el horno de leña y los ingredientes frescos y naturales. Entre sus pizzas más populares se encuentran la margarita, la cuatro quesos, la carbonara o la barbacoa. También tiene ensaladas, pastas y postres caseros. El local es moderno y acogedor, y tiene un servicio rápido y atento.