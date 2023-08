10 restaurantes en Santiago de Compostela con comida tradicional Gallega

Si estás buscando un lugar donde disfrutar de la gastronomía gallega en Santiago de Compostela, te proponemos una selección de 10 restaurantes que ofrecen platos típicos de la región, elaborados con productos locales y de calidad. Desde el pulpo a la gallega hasta la empanada, pasando por el lacón con grelos o el caldo gallego, estos son algunos de los sitios donde podrás saborear la esencia de Galicia en tu paladar.

O Dezaseis : Este restaurante, situado en el casco histórico de la ciudad, es uno de los más populares y concurridos por su ambiente acogedor y su cocina tradicional. Su especialidad es el pulpo a la gallega, que se sirve en una fuente de barro con patatas cocidas, pimentón y aceite de oliva. También destacan sus carnes a la brasa, como el churrasco o el lacón, y sus postres caseros, como la tarta de Santiago o el flan de queso.

A Taberna do Bispo : Este local, ubicado en la plaza de la Quintana, es un referente de la gastronomía gallega en Santiago. Su carta ofrece una amplia variedad de platos típicos, como la empanada gallega, el caldo gallego, el cocido gallego o el pote gallego. También cuenta con una extensa selección de tapas y raciones, ideales para compartir y degustar diferentes sabores. Su bodega dispone de una gran oferta de vinos gallegos, como el albariño o el ribeiro.

O Curro da Parra : Este restaurante, situado en una antigua casa de piedra en la zona vieja, combina la tradición y la innovación en su propuesta gastronómica. Su cocina se basa en los productos de temporada y de proximidad, con los que elabora platos creativos y originales, sin perder la esencia de la cocina gallega. Algunos ejemplos son el arroz cremoso con pulpo y grelos, el bacalao confitado con puré de castañas o el solomillo ibérico con salsa de queso San Simón.

Casa Marcelo : Este restaurante, galardonado con una estrella Michelin, es uno de los más prestigiosos y reconocidos de Santiago. Su chef, Marcelo Tejedor, ofrece una cocina de autor, basada en la fusión de la gastronomía gallega con otras influencias internacionales. Su menú degustación es una experiencia única, que permite probar platos sorprendentes y exquisitos, como el tartar de atún rojo con helado de wasabi, el huevo trufado con foie gras o el cochinillo asado con salsa teriyaki.

O Gato Negro : Este restaurante, fundado en 1929, es uno de los más antiguos y emblemáticos de Santiago. Su cocina se caracteriza por su sencillez y su calidad, basada en los productos del mar y del campo gallegos. Su especialidad son los pescados y mariscos frescos, como las almejas a la marinera, las zamburiñas a la plancha o el rodaballo al horno. También ofrece platos contundentes y sabrosos, como el rabo de buey estofado o las croquetas caseras.

A Tafona : Este restaurante, ubicado en un antiguo molino de harina junto a la catedral, es un proyecto del chef Lucía Freitas, que apuesta por una cocina moderna y creativa, respetando los productos locales y ecológicos. Su menú cambia según la temporada y el mercado, ofreciendo platos originales y delicados, como el ceviche de vieiras con leche de tigre y maíz tostado, el canelón de rabo de ternera con bechamel trufada o el helado de queso con membrillo y nueces.

O 42 : Este restaurante, situado en la calle del Franco, es un espacio acogedor y familiar, donde se puede disfrutar de una cocina casera y variada. Su carta ofrece platos típicos de la gastronomía gallega, como la tortilla de Betanzos, el lacón con grelos o el caldeirada de pescado. También cuenta con opciones vegetarianas y veganas, como la ensalada de quinoa con verduras o el hummus con pan de pita. Su postre estrella es el coulant de chocolate con helado de vainilla.

Abastos 2.0 : Este restaurante, ubicado en el mercado de Abastos, es un concepto innovador y diferente, que ofrece una cocina de mercado, basada en los productos frescos y de temporada que se encuentran en los puestos del mercado. Su propuesta gastronómica se basa en el producto, sin artificios ni complicaciones, resaltando su sabor y su calidad. Algunos ejemplos son el tomate con ventresca de atún, el pulpo con cachelos o el lomo de vaca vieja con patatas fritas.

Casa Felisa : Este restaurante, situado en una casa rural a las afueras de Santiago, es un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y de la gastronomía gallega. Su cocina se basa en los productos de su propia huerta y granja, con los que elabora platos tradicionales y caseros, como la empanada de carne, el cocido gallego o el arroz con leche. También ofrece platos vegetarianos y sin gluten, como la ensalada de queso fresco o el pastel de zanahoria.

O Pazo : Este restaurante, situado en un antiguo pazo del siglo XVIII, es un lugar elegante y sofisticado, donde se puede degustar una cocina gallega de alta calidad. Su carta ofrece platos elaborados con productos selectos y de primera calidad, como el bogavante a la plancha, el solomillo de ternera gallega o el rape al horno. También cuenta con una bodega excepcional, con más de 300 referencias de vinos nacionales e internacionales.