Las 20 reglas de comportamiento en la mesa.

Desde que nacemos desarrollamos el hábito de comer, sin embargo esto no garantiza que dominemos la manera correcta de comportarnos en la mesa,este práctica dice mucho de quién eres y por eso hoy te daremos algunas reglas básicas para conducirse durante la hora de la comida.

Las reglas de etiqueta fueron creadas para destacar tu clase, a continuación te presentamos 20 reglas para ser un comensal con mucha clase:

1. Si los invitados ya están sentados a la mesa y llega alguien, no se debe saludar ni de mano ni de beso, pues se supone que la persona que llega trae las manos sucias.

2. En una cita de negocios se puede comenzar por una bebida y pan; pasados 15 minutos se ordenan los alimentos.

3. El anfitrión es quien da la pauta para comenzar a comer, ya sea tomando los cubiertos o bien, diciendo “buen provecho”. En una cita de negocios da la pauta la persona que invita.

4. La servilleta siempre debe cubrir ambas piernas y no se debe remover a pesar de que no haya comida sobre la mesa. Si te vas a levantar unos momentos, la servilleta se deja a la izquierda del plato o encima de la silla.

5. Queda estrictamente prohibido empujar el plato cuando termines de comer algún platillo.

6. Prohibido introducir bebida a la boca cuando se tiene un bocado dentro. Así sólo conseguirás que la chica a la que tratas de impresionar salga corriendo.

7. No se debe rodear el plato con los brazos. ¡Jamás lo hagas!

8. Levantar el meñique al asir un vaso o copa no es sinónimo de estilo, así que es un gesto que debes evitar a toda costa.

9. Jamás dejes una cuchara en un vaso o taza.

10. Corta la carne bocado a bocado. Si la cortas toda antes de comenzar a comerla, no serás bien visto.

12. No se debe dejar comida en la cuchara o el tenedor que estés usando.

13. Jugar con los cubiertos o tamborilear los dedos sobre la mesa son conductas que sólo están “permitidas” para tus sobrinos más pequeños.

14. Por más que te haya gustado, sólo está permitido saborear la salsa sobrante de un guisado con un trozo de pan dos veces.

15. Los dedos sólo deben tocar el mango de los cubiertos.

16. En caso de que te encuentres en un restaurante, la etiqueta dicta que le hables de usted al mesero. Jamás deberás hacerlo a gritos, tronando los dedos o la boca, ni tocando la copa con un cubierto. Mucho menos diciéndole “joven”.

17. En un restaurante se debe hablar en voz baja, con el fin de no molestar a otros comensales.

18. Sentarse con una postura recta, pero sin una rigidez excesiva y manteniendo los pies uno al lado del otro.

19.Los codos deben permanecer ligeramente pegados al cuerpo, de lo contrario, reflejará poca cultura.

20.Espere que todos estén servidos, para comenzar a comer.

