EEUU mata al General iraní Qassem Soleimani y pone el Mundo al borde de la 3era Guerra

El mundo al borde de la 3era guerra mundial luego de matar EEUU al general General Qassem Soleimani el militar más importante de Irán

En una escalada de violencia «sin sentido» cómo ha sido calificada por expertos en el tema, los Estados Unidos bajo ordenes del presidente Donald Trump realizaron un ataque con misiles en el aeropuerto de Bagdad en Irak, matando al General Qassem Soleimani y Abu Mahdi al Muhandis, el jefe de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) y comandante de la milicia Kataib Hezbolá (KH) además de alrededor de 10 personas más, esta acción ha sido reivindicada por el gobierno de Estados Unidos cómo represalia en contra de Irán por «promover grupos terroristas en la zona», mientras que del lado del gobierno persa su máximo líder el Alí Jamenei ha dicho que la muerte de el general será vengada por ellos y otros países, con una dura respuesta.

Agencias de noticias habrían reportando que, este jueves tres misiles impactaron contra un convoy que transportaba altos cargos iraníes cerca de la terminal de carga aérea del aeropuerto internacional de Bagdad. Entre ellos estaba Qassem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds —una unidad de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica—, que murió en ese ataque. El Pentágono confirmó que los ataques fueron dirigidos contra objetivos vinculados con Irán.

¿Quién era el general Qasem Soleimani ?

Cómo militar forjó su reputación de hombre aguerrido durante los ocho años que duró la sangrienta guerra entre Irán e Irak, en la década de 1980, cuando comandó una de las divisiones del Ejército iraní.

Entonces, entre otras cosas, se hizo conocido por encabezar misiones de reconocimiento dentro del territorio enemigo. Fue nombrado comandante de división cuando aún no había cumplido los 30 años.

Décadas más tarde, se hizo visible por el destacado papel que tuvo durante la reciente guerra contra el autodenominado Estado Islámico en Irak y Siria, tras la cual Teherán ha logrado ampliar su peso y su red de influencias en la región.

Con información de RT y BBC

