5 costumbres tradicionales en la Ciudad de Los Ángeles

La Ciudad de Los Ángeles, conocida también como LA o la Ciudad de las Estrellas, es una de las metrópolis más grandes y diversas de Estados Unidos.

Su riqueza cultural se refleja en sus múltiples tradiciones y costumbres, que abarcan desde la gastronomía hasta las festividades. En este artículo, te presentamos 5 costumbres tradicionales en la Ciudad de Los Ángeles que te harán conocer mejor su historia y su identidad.

1. Celebrar el Día de los Muertos.

Esta tradición de origen mexicano se ha convertido en una de las más populares y coloridas de Los Ángeles, donde se rinde homenaje a los seres queridos que han fallecido. Cada año, del 31 de octubre al 2 de noviembre, se realizan diversos eventos culturales, como desfiles, conciertos, exposiciones y ofrendas, donde no faltan las calaveras, los panes dulces y las flores de cempasúchil.

2. Degustar el plato típico de la ciudad:

La Pollona. Se trata de una deliciosa y contundente preparación que consiste en pollo de campo, longanizas, costillar de cerdo ahumado, papas fritas, sopaipillas y pebre. Este plato es distintivo de Los Ángeles y se puede encontrar en varios restaurantes locales, especialmente en el sector rural. Es ideal para compartir en familia o con amigos.

3. Disfrutar de los festivales y celebraciones latinas.

Los Ángeles tiene una importante presencia latina, que se manifiesta en sus diversas expresiones artísticas y culturales. Algunos de los festivales y celebraciones más relevantes son el Cinco de Mayo, que conmemora la victoria mexicana sobre el ejército francés en 1862; el Festival de Cine Latino de Los Ángeles, que exhibe lo mejor del cine latinoamericano e hispano; el Día de la Independencia de México, que se celebra el 16 de septiembre con música, baile y comida típica; y el Desfile del Día de los Reyes Magos, que se realiza cada 6 de enero en el Este de Los Ángeles.

4. Visitar los estudios de cine y televisión.

Los Ángeles es la capital mundial del entretenimiento y la sede de las principales industrias cinematográficas y televisivas. Por eso, una de las costumbres más arraigadas entre los turistas y los locales es visitar los estudios de cine y televisión, donde se pueden conocer los escenarios, los efectos especiales, los vestuarios y los objetos de las películas y series más famosas. Algunos de los estudios más populares son Universal Studios Hollywood, Warner Bros Studios, Paramount Pictures y Sony Pictures.

5. Participar en el Festival de Pascua del Centro de Los Ángeles.

Con motivo de la Pascua, Grand Hope Park alberga el tradicional Festival de Pascua del Centro de Los Ángeles, que reúne a músicos modernos, especialistas culinarios y artesanos. Se trata de un evento familiar y gratuito, donde se pueden disfrutar de actividades como la búsqueda de huevos de pascua, el pintado de huevos, el salto en inflables, el paseo en ponis y el maquillaje facial.

