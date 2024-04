5 Curiosidades de la Ciudad de Denver, Colorado

La ciudad más alta de Estados Unidos:

Denver se encuentra a una milla sobre el nivel del mar, lo que le da su apodo «Mile High City». Incluso hay una marca en el 16th Street Mall que indica la milla exacta.

Bandera con un diseño único:

La bandera de Denver es azul y blanca y presenta un diseño de «C» que se asemeja a las Montañas Rocosas. La bandera también tiene un círculo dorado que representa el sol.

Escalones del Capitolio:

Los escalones del Capitolio del Estado de Colorado son exactamente un pie más altos que los escalones del Capitolio de los Estados Unidos en Washington D.C.

Ciudad con 300 días de sol al año:

Denver disfruta de un clima templado con 300 días de sol al año.

El hogar de la cerveza artesanal:

Denver es conocida por su escena cervecera artesanal, con más de 150 cervecerías en el área metropolitana.

Bonus:

Denver es el hogar del Museo de Arte de Denver, que alberga una extensa colección de arte de todo el mundo.

La ciudad también alberga el Jardín Botánico de Denver, que cuenta con una variedad de jardines, incluidos un jardín japonés, un jardín de rosas y un jardín alpino.

Denver es una ciudad vibrante con una rica historia y cultura. Es un destino turístico popular que ofrece algo para todos.

