5 Curiosidades de la Ciudad de Interlaken

Interlaken es una ciudad suiza que se encuentra entre dos lagos alpinos, el lago de Thun y el lago de Brienz. Es un destino turístico muy popular por su belleza natural y sus actividades al aire libre. En este artículo te contamos 5 curiosidades de esta ciudad que quizás no sabías.

1. Interlaken significa «entre lagos» en alemán, el idioma oficial de la región.

La ciudad se formó en el siglo XII como un convento agustino y luego se convirtió en un centro comercial y de transporte. Hoy en día es una de las ciudades más visitadas de Suiza, con más de 2 millones de turistas al año.

2. Interlaken es la base ideal para explorar los Alpes suizos, ya que ofrece fácil acceso a las montañas más famosas como el Eiger, el Mönch y el Jungfrau.

Estas montañas forman parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y ofrecen impresionantes vistas y paisajes. Se puede llegar a ellas en tren, teleférico o incluso a pie.

3. Interlaken es también conocida por ser un paraíso para los amantes de los deportes extremos, como el parapente, el rafting, el bungee jumping o el skydiving.

Estas actividades se pueden practicar durante todo el año y permiten disfrutar de la adrenalina y la emoción de volar sobre los lagos y las montañas.

4. Interlaken tiene una rica cultura e historia que se refleja en sus edificios, museos y festivales.

Algunos de los lugares más emblemáticos son el castillo de Interlaken, la iglesia de San Beato, el museo regional o el casino. Además, cada año se celebran eventos como el Festival Internacional de Música, el Festival de Cine Verde o el Festival del Chocolate.

5. Interlaken es también un destino gastronómico que ofrece una variedad de platos típicos suizos e internacionales.

Entre las especialidades locales se encuentran el queso fondue, el rosti, el chocolate o la torta de merengue. También se pueden degustar vinos, cervezas y licores producidos en la región.

Estas son solo algunas de las curiosidades que hacen de Interlaken una ciudad única y fascinante. Si quieres descubrir más sobre este lugar, te invitamos a visitarlo y a vivir una experiencia inolvidable.

