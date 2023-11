5 Curiosidades de la Ciudad de Sankt Moritz

Sankt Moritz es una ciudad suiza famosa por sus pistas de esquí, sus aguas termales y su belleza natural. Pero además de ser un destino turístico de lujo, esta ciudad tiene una historia y una cultura muy interesantes. Aquí te presentamos cinco curiosidades que quizás no sabías sobre Sankt Moritz.

1. Su nombre proviene de un santo mártir.

Según la leyenda, San Mauricio era un soldado romano que se negó a perseguir a los cristianos y fue ejecutado por orden del emperador Maximiano. Sus restos fueron llevados a una abadía en el valle del Ródano, donde se le venera como patrón de los soldados. En el siglo XII, unos monjes fundaron una iglesia en honor a San Mauricio en el lugar donde hoy se encuentra Sankt Moritz, que significa «San Mauricio» en alemán.

2. Fue la sede de los primeros Juegos Olímpicos de Invierno.

En 1928 y 1948, Sankt Moritz acogió los primeros Juegos Olímpicos de Invierno de la historia, convirtiéndose en la única ciudad que ha albergado dos veces este evento. Entre las disciplinas que se practicaron en estas ediciones destacan el bobsleigh, el esquí alpino, el patinaje artístico y el hockey sobre hielo. Algunos de los atletas más famosos que compitieron en Sankt Moritz fueron Sonja Henie, Dick Button y Gretchen Fraser.

3. Tiene el único hotel con seis estrellas del mundo.

El Badrutt’s Palace Hotel es un símbolo de la elegancia y el glamour de Sankt Moritz. Fundado en 1896 por el pionero del turismo Johannes Badrutt, este hotel ha alojado a personalidades como Audrey Hepburn, Alfred Hitchcock, Marlene Dietrich y Winston Churchill. En 2016, recibió la distinción de ser el único hotel con seis estrellas del mundo, otorgada por la organización Hotelstars Union.

4. Es el lugar de nacimiento del caviar alpino.

El caviar es uno de los productos más exclusivos y caros del mundo, pero no siempre proviene del mar. En Sankt Moritz se produce el caviar alpino, elaborado con huevas de trucha arcoíris criadas en las aguas cristalinas de los lagos suizos. Este caviar tiene un sabor delicado y una textura suave, y se sirve en algunos de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad.

5. Alberga el museo más alto de Europa.

El Museo Segantini está dedicado a la obra del pintor Giovanni Segantini, uno de los representantes del realismo simbólico. El museo se encuentra a 2.731 metros sobre el nivel del mar, en el monte Schafberg, y ofrece una vista panorámica de los Alpes suizos. El museo exhibe algunas de las obras más famosas de Segantini, como La vida, La naturaleza y La muerte, que forman parte de su trilogía sobre el ciclo vital.