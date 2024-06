5 Curiosidades de Praga, República Checa

Praga, la capital de la República Checa, es una ciudad llena de historia, cultura y belleza. Además de sus famosos monumentos y atracciones turísticas, Praga también alberga una serie de curiosidades que la hacen aún más especial. Aquí te presento 5 de ellas:

El país con mayor consumo de cerveza per cápita: Los checos son conocidos por su amor por la cerveza, y no es para menos. La República Checa es el país con mayor consumo de cerveza per cápita del mundo, con un promedio de 155 litros por persona al año. En Praga, encontrarás una gran variedad de cervecerías tradicionales donde podrás degustar deliciosas cervezas locales.

El Puente de Carlos esconde un significado numérico: El famoso Puente de Carlos, uno de los símbolos de Praga, fue construido en el año 1357. Si observas con atención, te darás cuenta de que la fecha de su construcción, 1357, está escrita en números romanos en la clave de bóveda central del puente. La disposición de los números es: M D CCC LV VII, que si se suman, dan 1357. 

La ciudad con más bebés gateando del mundo: En la cima de la torre de televisión de Žižkov, a 93 metros de altura, se encuentra una curiosa escultura llamada «Miminka». La obra, del artista checo David Černý, representa a un bebé gigante gateando. Lo curioso es que, desde la perspectiva de la calle, parece que el bebé está a punto de caerse de la torre.

Un SPA de cerveza: ¿Te imaginas relajarte en una tina llena de cerveza? En Praga, lo puedes hacer. El Beer Spa ofrece una experiencia única de spa donde puedes sumergirte en una tina de cerveza caliente mientras disfrutas de una cerveza fría. Se dice que la cerveza tiene propiedades beneficiosas para la piel y la salud.



La tumba del Golem: Según una leyenda judía, el rabino Loew de Praga creó un ser de arcilla llamado Golem para proteger a la comunidad judía del gueto. Se dice que el Golem se encuentra enterrado en el ático de la Sinagoga ViejaNueva. Aunque la historia del Golem es solo una leyenda, sigue siendo un elemento importante de la cultura judía de Praga.

Estas son solo algunas de las curiosidades que te esperan en Praga. Anímate a descubrirlas y vivir una experiencia inolvidable en esta fascinante ciudad

