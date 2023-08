5 excelentes hoteles donde quedarse en la ciudad de Ámsterdam.

Si estás planeando un viaje a Ámsterdam, una de las cosas más importantes que debes tener en cuenta es dónde alojarte. La capital de los Países Bajos es una ciudad fascinante, llena de historia, cultura, arte y diversión, pero también es una de las más caras de Europa en cuanto a alojamiento se refiere. Por eso, te conviene elegir bien la zona y el hotel que mejor se adapten a tus necesidades y presupuesto.

En este artículo te voy a recomendar 5 hoteles donde quedarse en la ciudad de Ámsterdam, según diferentes criterios como la ubicación, el precio, el estilo y los servicios que ofrecen. Además, te daré algunos consejos sobre las mejores zonas para alojarse en Ámsterdam, dependiendo de lo que quieras hacer y ver durante tu estancia.

Los 5 hoteles que te propongo son los siguientes:

1. The Student Hotel Ámsterdam City: un hotel moderno, económico y divertido, ideal para viajeros jóvenes y estudiantes que quieran conocer gente y disfrutar de la vida nocturna de la ciudad. Está situado en el barrio de Oost, cerca de la estación de metro de Wibautstraat, que te conecta con el centro en 10 minutos. El hotel cuenta con habitaciones individuales y compartidas, todas con baño privado, wifi gratis y escritorio. Además, tiene una cafetería, un restaurante, una sala de juegos, una biblioteca, un gimnasio y un alquiler de bicicletas. El precio por noche ronda los 50 euros.

2. WestViolet: un hotel boutique con encanto, perfecto para parejas y viajeros que busquen un alojamiento tranquilo y acogedor en el centro histórico de Ámsterdam. Está ubicado en el barrio de Jordaan, uno de los más bonitos y pintorescos de la ciudad, cerca de la casa de Anne Frank y del cinturón de canales. El hotel dispone de cuatro habitaciones dobles, todas con baño privado, wifi gratis, televisión y cafetera. Además, ofrece un desayuno casero cada mañana y un servicio personalizado y amable. El precio por noche ronda los 100 euros.

3. Volkshotel: un hotel original y creativo, ideal para viajeros que quieran vivir una experiencia diferente y artística en Ámsterdam. Está situado en el antiguo edificio del periódico Volkskrant, en el barrio de Oost, cerca del río Amstel y del mercado Albert Cuyp. El hotel tiene 172 habitaciones, todas con baño privado, wifi gratis y una decoración única e inspirada en diferentes temas. Además, tiene un restaurante, un bar, una terraza con vistas panorámicas, un spa con jacuzzi y sauna, un cine y varios espacios para eventos culturales y sociales. El precio por noche ronda los 80 euros.

4. Generator Ámsterdam: un hotel elegante y sofisticado, ideal para viajeros que quieran alojarse en un lugar histórico y con estilo en Ámsterdam. Está ubicado en el antiguo edificio de la Universidad de Ciencias Aplicadas, en el barrio de Oost, cerca del parque Oosterpark y del Museo Tropenmuseum. El hotel cuenta con 168 habitaciones, todas con baño privado, wifi gratis y una decoración moderna y minimalista. Además, tiene un restaurante, un bar, una cafetería, una sala de juegos, un auditorio y un jardín. El precio por noche ronda los 90 euros.

5. Hotel Okura Ámsterdam: un hotel de lujo y prestigio, ideal para viajeros que quieran disfrutar de la máxima comodidad y calidad en Ámsterdam. Está situado en el barrio de De Pijp, uno de los más animados y cosmopolitas de la ciudad, cerca del mercado Albert Cuyp y del Museo Van Gogh. El hotel dispone de 300 habitaciones, todas con baño privado, wifi gratis, televisión por cable y minibar. Además, tiene cuatro restaurantes (dos con estrellas Michelin), dos bares (uno con vistas espectaculares), un spa con piscina cubierta y sauna, un gimnasio y un centro de negocios. El precio por noche ronda los 200 euros.

Estos son los 5 hoteles que te recomiendo para alojarte en Ámsterdam, pero hay muchos más que puedes encontrar en esta web. Lo importante es que elijas el que mejor se adapte a tus gustos, necesidades y presupuesto, y que aproveches al máximo tu viaje a esta maravillosa ciudad.

